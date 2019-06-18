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Дороги и транспорт

Маршрутку № 8 пустили в объезд раскопанных улиц в Октябрьском районе

Коммунальщики раскопали улицу Автогенную

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Ремонт теплотрассы продлится до середины следующей недели

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы изменилась схема движения маршрутного такси № 8 «Посёлок Северный — Магазин "Золотая Нива"».

До 27 июня в Октябрьском районе закрылась часть улицы Автогенной на пересечении с улицей Панфиловцев, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Это связано с проведением <…> работ по аварийному ремонту теплотрассы», — передали в мэрии.

По её информации, из-за этого маршрутка № 8 поменяет схему движения. Из маршрута выпадет отрезок улицы Автогенной от перекрёстка с Воинской до пересечения с Панфиловцев. Этот участок водители маршрутного такси будут объезжать по соседней улице Дунайской.

«Движение маршрутного такси № 8 "Посёлок Северный — магазин «Золотая Нива»" будет организовано <…> от остановочного пункта "Карла Либкнехта" по улицам Никитина, Воинской, Дунайской, Автогенной, далее — по утверждённой схеме», — сообщили в пресс-центре мэрии.

По такой же схеме маршрутки будут ходить и обратно.

Зелёным цветом обозначена временная схема движения маршрутного такси

Фото: фрагмент справочника 2ГИС

Ранее коммунальщики раскопали четыре улицы в центре Новосибирска — водителям придётся полмесяца объезжать перекрытые участки.

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ремонт теплотрассыизменение маршрута

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КОММЕНТАРИИ (6)

Борис
18 июн 2019 в 13:28

Действительно. Каждый год на этом отрезке ул. Автогенной делают ремонт. При нормальном, эффективном управлении можно за один год обновить и забыть, но нееет) Ребята там денюжку осваивают.

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Лужайка
18 июн 2019 в 12:34

Надо было просто закрыть маршрут

Сергей
18 июн 2019 в 13:15

Каждый год , в одном и том же месте, у них АВАРИЙНЫЙ !!! ремонт.