Маршрутку № 8 пустили в объезд раскопанных улиц в Октябрьском районе

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Ремонт теплотрассы продлится до середины следующей недели
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы изменилась схема движения маршрутного такси № 8 «Посёлок Северный — Магазин "Золотая Нива"».
До 27 июня в Октябрьском районе закрылась часть улицы Автогенной на пересечении с улицей Панфиловцев, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Это связано с проведением <…> работ по аварийному ремонту теплотрассы», — передали в мэрии.
По её информации, из-за этого маршрутка № 8 поменяет схему движения. Из маршрута выпадет отрезок улицы Автогенной от перекрёстка с Воинской до пересечения с Панфиловцев. Этот участок водители маршрутного такси будут объезжать по соседней улице Дунайской.
«Движение маршрутного такси № 8 "Посёлок Северный — магазин «Золотая Нива»" будет организовано <…> от остановочного пункта "Карла Либкнехта" по улицам Никитина, Воинской, Дунайской, Автогенной, далее — по утверждённой схеме», — сообщили в пресс-центре мэрии.
По такой же схеме маршрутки будут ходить и обратно.
Ранее коммунальщики раскопали четыре улицы в центре Новосибирска — водителям придётся полмесяца объезжать перекрытые участки.