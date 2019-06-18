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Криминал

Крупного чиновника Росавиации отдали под суд за взятки на 145 тысяч

Ему грозит реальный срок

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Чиновник Росавиации предстанет перед судом за две взятки

Фото: Александр Ощепков / НГС

Начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации пойдёт под суд по обвинению в получении взяток.

Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, чиновник Росавиации получил две взятки на общую сумму 145 тысяч рублей.

«Он обвиняется в том, что <…> получил взятки в значительном размере в сумме 120 тысяч рублей от подчинённого работника, а также от одного из эксплуатантов воздушных судов в сумме 25 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" и части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что более крупную взятку чиновник Росавиации получил в ноябре 2018 года, а другую — в феврале 2019-го. Преступление вскрыли сотрудники ФСБ.

После возбуждения уголовного дела по одному из этих эпизодов в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре поясняли, что в феврале 2019 года начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации предложил главе одного из авиапредприятий оплатить ему печать документов для научной работы. Стоимость этих услуг была оценена в 25 тысяч рублей. Взамен чиновник Росавиации обещал предприятию общее покровительство. Позже руководитель авиапредприятия перечислил деньги на расчётный счёт фирмы, которая должна была распечатать документы. 

По данным издания «Коммерсантъ», на момент объявления о возбуждении уголовного дела Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации возглавлял Вячеслав Сороговец. Сейчас на сайте ведомства указано, что обязанности начальника исполняет Иван Белов.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее за взятку задержали заместителя начальника железнодорожной станции Новосибирск-Западный.

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взяткауголовное дело

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КОММЕНТАРИИ (35)

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Картавый
18 июн 2019 в 11:41

C такими суммами взяток больше похоже на показательные посадки для статистики. Взял бы 1,2 млрд - еще бы и извинились.

Алексей43
18 июн 2019 в 11:59

курам на смех.... Показуха во всей красе! Пока не присядут табуреткины и прочие "приближенные", смысл от таких посадок только смех развивает....

Адик
18 июн 2019 в 11:47

Опять показуха в действии.
Не друг глав государства, не повезло бедняге.