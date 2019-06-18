«Не было тревоги и страха»: задержанный из-за бунта пассажиров самолёт долетел до Таиланда

— Мы отлично долетели, несмотря на то, что там произошёл этот казус. <...> Всё прекрасно, слава богу. <...> Почему-то у нас не было тревоги и страха. Потому что как-то команда [самолёта] правильно сработала, <...> наверное, психологически. Какое-то доверие [экипажу] всё-таки было, — сообщила корреспонденту НГС пассажирка Марина Гефт.

В тайском аэропорту Утапао благополучно приземлился рейс из Новосибирска, задержанный более чем на полтора часа из-за бунта пассажиров после посадки на борт в Толмачёво: одна из туристок рассказала, как в итоге прошёл полёт.

По её словам, самолёт приземлился в Таиланде около 07:00 (часовые пояса в Новосибирске и Таиланде совпадают. — Прим. ред.).

— Зато [когда] мы сюда прилетели, все уже знали, что у нас самолёт задержан на полтора часа, здесь, конечно, нас вообще так встретили чудесно и нас даже в номера заселили не в два часа, как у них здесь по регламенту положено, а мы сразу заселились в номера, — рассказала туристка.



Накануне вечером вылет чартерного рейса авиакомпании AZUR air из Новосибирска в Паттайю задержался из-за бунта нескольких пассажиров на борту. Люди возмущались и утверждали, что самолёт неисправен, поскольку его долго не могли завести. После этого некоторые туристы стали покидать самолёт. НГС следил за событиями в режиме онлайн.



В AZUR air сообщили, что не будут возвращать деньги пассажирам, которые отказались лететь. По данным авиакомпании, во время подготовки к полёту специалисты обнаружили незначительную техническую неисправность силовой установки, но через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса.

