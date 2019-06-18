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Страна и мир

Сибирячка нарисовала типичных жителей городов: Барнаул — мужик в ушанке, Томск — спящий студент

Ирина Позднякова выпустила вторую серию рисунков, посвящённую стереотипам о разных городах

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На этот раз в список попали Краснодар, Барнаул, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса

Фото: коллаж Александр Ощепков / НГС

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова продолжила серию рисунков, на которых изобразила новые российские города в образе их типичных представителей. В список попали Краснодар, Барнаул, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса.

Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. До этого Андрей Поздняков уже размещал на своей странице в Facebook первую серию рисунков — тогда Новосибирск брат с сестрой изобразили в виде научной сотрудницы НИИ, которая хорошо знакома с творчеством барда Юрия Кукина.

Как объяснил корреспонденту НГС Поздняков, он решил не расписывать множество городов Кузбаса, объединив их на одной картинке. 

«В этом смысле это не Новокузнецк, но это такой обобщённый шахтёрский Кузбас. Не знаю, насколько этот юмор удался, насчёт границы между Прокопьевском и Кисилёвском, потому что её никто не понимает, эту разницу. Хотелось не делать конкретную привязку, а сделать что-то общее. Хотим ещё порисовать и, надеемся, что будут ещё обобщённые вещи», — объяснил корреспонденту НГС Андрей Поздняков.

Кузбасс получился в образе шахтёра, который считает, что Кемерово населяют деревенские тунеядцы 

Фото: Ирина Позднякова

Жителей Томска изобразили в виде студентов, которые мечтают жить в Москве

Фото: Ирина Позднякова

Барнаульцев автор идеи посчитал бывшими крестьянами, которые зарабатывают 20 тысяч рублей

Фото: Ирина Позднякова

По наблюдениям Андрея Позднякова, в Иркутске очень много людей с наколками, поэтому городу достался такой образ

Фото: Ирина Позднякова

Сереотипами о Сургуте стали хорошо зарабатывающие нефтяники, которые считают Москву не очень дорогим городом

Фото: Ирина Позднякова

Краснодар стал предприимчивым южанином, способным продать втридорога участок земли

Фото: Ирина Позднякова

Жителей Благовещенска изобразили в виде остатков челночества, которые занимаются перепродажей товаров из Китая

Фото: Ирина Позднякова

По словам Андрея Позднякова, он продолжает получать положительные отзывы о своей задумке. На очереди ещё пять городов — Сочи, Якутск, Ростов-на-Дону, Калининград, Пермь.

Ранее Андрей Поздняков рассказал, что решил продумать образы городов после того, как художница из Екатеринбурга нарисовала Новосибирск в образе героя аниме

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КОММЕНТАРИИ (10)

BUBA
18 июн 2019 в 10:30

как это развидеть обратно? я так в садике рисовал

Конст
18 июн 2019 в 10:42

ахахахаха, спасибо автору и кореспонденту! Посмеялся с утра за чашкой кофе, чудные картинки, жаль новосибирца среди них нет )

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 июн 2019 в 10:37

Был во всех перечисленных городах (и на Байкале тоже).
Типажи похожи.