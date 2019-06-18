Сибирячка нарисовала типичных жителей городов: Барнаул — мужик в ушанке, Томск — спящий студент

Жительница Новосибирска Ирина Позднякова продолжила серию рисунков, на которых изобразила новые российские города в образе их типичных представителей. В список попали Краснодар, Барнаул, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса.



Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. До этого Андрей Поздняков уже размещал на своей странице в Facebook первую серию рисунков — тогда Новосибирск брат с сестрой изобразили в виде научной сотрудницы НИИ, которая хорошо знакома с творчеством барда Юрия Кукина.