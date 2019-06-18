Сибирячка нарисовала типичных жителей городов: Барнаул — мужик в ушанке, Томск — спящий студент

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6 мая 2019
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На этот раз в список попали Краснодар, Барнаул, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса
Фото: коллаж Александр Ощепков / НГС
Жительница Новосибирска Ирина Позднякова продолжила серию рисунков, на которых изобразила новые российские города в образе их типичных представителей. В список попали Краснодар, Барнаул, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса.
Автором идеи стал брат Ирины Поздняковой краевед Андрей Поздняков. До этого Андрей Поздняков уже размещал на своей странице в Facebook первую серию рисунков — тогда Новосибирск брат с сестрой изобразили в виде научной сотрудницы НИИ, которая хорошо знакома с творчеством барда Юрия Кукина.
Как объяснил корреспонденту НГС Поздняков, он решил не расписывать множество городов Кузбаса, объединив их на одной картинке.
«В этом смысле это не Новокузнецк, но это такой обобщённый шахтёрский Кузбас. Не знаю, насколько этот юмор удался, насчёт границы между Прокопьевском и Кисилёвском, потому что её никто не понимает, эту разницу. Хотелось не делать конкретную привязку, а сделать что-то общее. Хотим ещё порисовать и, надеемся, что будут ещё обобщённые вещи», — объяснил корреспонденту НГС Андрей Поздняков.
По словам Андрея Позднякова, он продолжает получать положительные отзывы о своей задумке. На очереди ещё пять городов — Сочи, Якутск, Ростов-на-Дону, Калининград, Пермь.