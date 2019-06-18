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Происшествия

Четверо в больнице: новые подробности ДТП на Северном объезде

Самые тяжёлые травмы получил водитель ВАЗа

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В аварии на Северном объезде столкнулись три автомобиля

Фото: vk.com/act54

В Новосибирской автоинспекции рассказали о последствиях аварии на Северном объезде, которая случилась накануне, 17 июня. Оказалось, что число пострадавших вдвое больше.

«Водитель 1994 года рождения (25 лет. — Прим.ред.) на автомобиль ВАЗ-21099 следовал по трассе Северный объезд со стороны Мошково в сторону Колывани и на 44-м километре совершил столкновение с автомобилем "Лада Калина", водитель 1950 года рождения (69 лет. — Прим. ред.), который следовал во встречном направлении», — сообщил корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

После  этого «Лада» столкнулась с попутной «Киа Сорренто», за рулём которой был 62-летний водитель

Накануне сообщалось, что в больницу отвезли водителя ВАЗа и пассажирку «Лады».

Сегодня стало известно, что пострадавших четверо.

Водитель ВАЗа получил тяжёлую сочетанную травму, у него множественные переломы, тупая травма живота, разрыв внутренних органов и травматический шок.

У 39-летней пассажирки «Лады» ушибы грудной клетки, позвоночника, сотрясение головного мозга. У 70-летнего пассажира «Лады» ушиб грудной клетки, у водителя «Лады» рванные ушибленные раны лица.

На прошлой неделе НГС рассказывал про последствия аварии на омской трассе — там пострадали три человека.

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КОММЕНТАРИИ (10)

вопрос
18 июн 2019 в 10:04

Ваз, Лада!
Отечественные корыта.
Вот все чаще прихожу к мнению, что на отечественном автопроме можно ездить только по деревне, не выезжая на трассы и в город.

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Директор Завода (Ржака)
18 июн 2019 в 10:12

Вот и ездий на своём тазике в Камне на Оби.

kiriax3
18 июн 2019 в 10:10

Кто виноват? Что собираются делать?