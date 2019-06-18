Четверо в больнице: новые подробности ДТП на Северном объезде

В Новосибирской автоинспекции рассказали о последствиях аварии на Северном объезде, которая случилась накануне, 17 июня. Оказалось, что число пострадавших вдвое больше.
«Водитель 1994 года рождения (25 лет. — Прим.ред.) на автомобиль ВАЗ-21099 следовал по трассе Северный объезд со стороны Мошково в сторону Колывани и на 44-м километре совершил столкновение с автомобилем "Лада Калина", водитель 1950 года рождения (69 лет. — Прим. ред.), который следовал во встречном направлении», — сообщил корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
После этого «Лада» столкнулась с попутной «Киа Сорренто», за рулём которой был 62-летний водитель
Накануне сообщалось, что в больницу отвезли водителя ВАЗа и пассажирку «Лады».
Сегодня стало известно, что пострадавших четверо.
Водитель ВАЗа получил тяжёлую сочетанную травму, у него множественные переломы, тупая травма живота, разрыв внутренних органов и травматический шок.
У 39-летней пассажирки «Лады» ушибы грудной клетки, позвоночника, сотрясение головного мозга. У 70-летнего пассажира «Лады» ушиб грудной клетки, у водителя «Лады» рванные ушибленные раны лица.
На прошлой неделе НГС рассказывал про последствия аварии на омской трассе — там пострадали три человека.