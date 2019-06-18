В Москве задержали подозреваемого в избиении новосибирца в баре

После этого полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, который был в России без регистрации.

«14 января 2019 года в помещении кафе-бара, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, между двумя посетителями произошел конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому множественные удары руками и ногами в область грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами», — сообщае пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении новосибирца в кафе-баре Железнодорожного района.

«Также была получена информация о том, что подозреваемый после совершения преступления покинул Новосибирскую область и может находиться в Москве. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сообщили в МВД.

После этого новосибирская полиция вместе с МВД России установила, что подозреваемый в Москве. Новосибирские оперативники отправились туда на задержание.

Сейчас задержанному предъявили обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он под стражей. Расследование продолжается.



В мае следователи нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе в Ленинском районе Новосибирска 11 лет назад.