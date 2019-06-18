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Криминал

В Москве задержали подозреваемого в избиении новосибирца в баре

До этого молодой человек был объявлен в федеральный розыск

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Новосибирские оперативники задержали подозреваемого в Москве

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении новосибирца в кафе-баре Железнодорожного района.

«14 января 2019 года в помещении кафе-бара, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, между двумя посетителями произошел конфликт, переросший в драку. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому множественные удары руками и ногами в область грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами», — сообщае пресс-служба ГУ МВД по НСО.

После этого полицейские установили, что к преступлению причастен 19-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, который был в России без регистрации.

«Также была получена информация о том, что подозреваемый после совершения преступления покинул Новосибирскую область и может находиться в Москве. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — сообщили в МВД.

После этого новосибирская полиция вместе с МВД России установила, что подозреваемый в Москве. Новосибирские оперативники отправились туда на задержание.

Сейчас задержанному предъявили обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он под стражей. Расследование продолжается.

В мае следователи нашли хулигана, который напал на сотрудников кафе в Ленинском районе Новосибирска 11 лет назад.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Петя
18 июн 2019 в 09:27

Не пойму: за избиение в баре аж в Москве задержали, а за выстрел из травмата в ребенка никого не задерживают. Новость уж и из шапки НГСа пропала...

Анатолий1980
18 июн 2019 в 09:50

Нормально, без регистрации люди легко приезжают в страну, избивают людей и потом по стране спокойно перемещаются. за то местные все под колпаком - куда не сунься везде паспорт требуют и справку о прописке.....

Точняк
18 июн 2019 в 09:35

То что нашли, это хорошо.
Посидит, подумает о жизни..
Но вот я не могу понять одного???
Зачем на задержание выезжают или вылетают новосибирские оперативники??? Разве московские опера не могут его сами задержать и отправить сюда вагонзаком? К чему эти лишние расходы???