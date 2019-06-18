Число новорожденных новосибирских мальчиков превысило количество девочек

В Новосибирской области за 2018 год родилось 32 тысяч 700 детей — это на 1800 детей меньше, чем в 2017 году

«Показатель рождаемости по итогам года снизился на 6% — с 12,4 человек на 1000 населения до 11,7. Из общего числа родившихся детей мальчики составили 52%, девочки — 48%», — сообщают специалисты Новосибирскстат.

Таким образом, мальчиков родилось на 1,2 тысячи человек больше, чем девочек.

Число родов с двойнями — 393, с тройнями — 6, с большим количеством близнецов — 1, мертворожденных — 148.