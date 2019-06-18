Число новорожденных новосибирских мальчиков превысило количество девочек

В Новосибирской области за 2018 год родилось 32 тысяч 700 детей — это на 1800 детей меньше, чем в 2017 году
«Показатель рождаемости по итогам года снизился на 6% — с 12,4 человек на 1000 населения до 11,7. Из общего числа родившихся детей мальчики составили 52%, девочки — 48%», — сообщают специалисты Новосибирскстат.
Таким образом, мальчиков родилось на 1,2 тысячи человек больше, чем девочек.
Число родов с двойнями — 393, с тройнями — 6, с большим количеством близнецов — 1, мертворожденных — 148.
«Начавшийся с 2016 года спад рождаемости объясняется тем, что численность женщин активного детородного возраста (20–29 лет) с 2012 года начала стабильно сокращаться, при этом темпы сокращения ежегодно нарастают. Уменьшение числа потенциальных молодых матерей повлечет за собой дальнейшее снижение числа ежегодных рождений», — объясняют специалисты..
За 2018 год численность женщин данного возраста уменьшилась на 11,8 тысячи человек, или на 7% (за 2017 год — на 6%, за 2016 год — на 5%). Доля женщин в возрасте 20–29 лет за прошедший год сократилась на 0,8 процентного пункта.
В начале мая в минздраве НСО сообщали, что за несколько лет в регионе, как и по всей России, заметно снизилось число абортов.