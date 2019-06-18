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Город

Число новорожденных новосибирских мальчиков превысило количество девочек

При этом общее число количество новорожденных детей снизилось

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В НСО родились 17 тысяч мальчиков и 15,6 тысячи девочек

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области за 2018 год родилось 32 тысяч 700 детей — это на 1800 детей меньше, чем в 2017 году

«Показатель рождаемости по итогам года снизился на 6% — с 12,4 человек на 1000 населения до 11,7. Из общего числа родившихся детей мальчики составили 52%, девочки — 48%», — сообщают специалисты Новосибирскстат. 

Таким образом, мальчиков родилось на 1,2 тысячи человек больше, чем девочек. 

Число родов с двойнями — 393, с тройнями — 6, с большим количеством близнецов — 1, мертворожденных — 148.

«Начавшийся с 2016 года спад рождаемости объясняется тем, что численность женщин активного детородного возраста (20–29 лет) с 2012 года начала стабильно сокращаться, при этом темпы сокращения ежегодно нарастают. Уменьшение числа потенциальных молодых матерей повлечет за собой дальнейшее снижение числа ежегодных рождений», — объясняют специалисты..

За 2018 год численность женщин данного возраста уменьшилась на 11,8 тысячи человек, или на 7% (за 2017 год — на 6%, за 2016 год — на 5%). Доля женщин в возрасте 20–29 лет за прошедший год сократилась на 0,8 процентного пункта.

В начале мая в минздраве НСО сообщали, что за несколько лет в регионе, как и по всей России, заметно снизилось число абортов.

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Елена Громкова

ТЕГИ

рождаемость

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КОММЕНТАРИИ (56)

ЫЫЫ
18 июн 2019 в 08:03

К войне.

Киви
18 июн 2019 в 08:21

Каков процент понаехавших?

Точняк
18 июн 2019 в 08:21

Да вырастет скоро рождаемость, вырастет...
Подрастут скоро детишки, которые еще пока маленькие и недавно получили гражданство...
А если учесть, что у них аборты не приветствуются, то рождаемость попрет как на дрожжах..