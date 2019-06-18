Авиакомпания не будет возвращать деньги за билеты пассажирам, которые отказались лететь на самолёте

Авиакомпания AZUR air прокомментировала инцидент, который произошёл вчера вечером в новосибирском аэропорту Толмачёво. На несколько часов был задержан вылет рейса из Новосибирска в Паттайю — причиной стал бунт пассажиров на борту самолёта. Люди возмущались и утверждали, что самолёт неисправен, НГС следил за событиями в режиме онлайн.



Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно было в исправном состоянии.

«При выполнении предполётной подготовки рейса ZF-5421 Новосибирск — Утапао была выявлена незначительная техническая неисправность силовой установки. Через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса. Тем не менее 15 человек (10 взрослых и 5 детей) приняли решение об отказе от полёта на исправном воздушном судне. Часть времени потребовалась на снятие багажа данных пассажиров. В результате общее время задержки рейса от намеченного графиком составило около 1 часа 35 минут. В данный момент самолёт с 222 пассажирами уже несколько часов находится воздухе и направляется к месту назначения», — отметили в авиакомпании.

