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Дороги и транспорт

Авиакомпания не будет возвращать деньги за билеты пассажирам, которые отказались лететь на самолёте

В пресс-службе AZUR air прокомментировали инцидент, который произошёл на борту самолёта в Толмачёво

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Некоторые пассажиры покинули самолёт, ссылаясь на то, что он неисправен 

Фото: предоставлено Матвеем Кудюковым

Авиакомпания AZUR air прокомментировала инцидент, который произошёл вчера вечером в новосибирском аэропорту Толмачёво. На несколько часов был задержан вылет рейса из Новосибирска в Паттайю — причиной стал бунт пассажиров на борту самолёта. Люди возмущались и утверждали, что самолёт неисправен, НГС следил за событиями в режиме онлайн

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе авиакомпании, воздушное судно было в исправном состоянии. 

«При выполнении предполётной подготовки рейса ZF-5421 Новосибирск — Утапао была выявлена незначительная техническая неисправность силовой установки. Через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса. Тем не менее 15 человек (10 взрослых и 5 детей) приняли решение об отказе от полёта на исправном воздушном судне. Часть времени потребовалась на снятие багажа данных пассажиров. В результате общее время задержки рейса от намеченного графиком составило около 1 часа 35 минут. В данный момент самолёт с 222 пассажирами уже несколько часов находится воздухе и направляется к месту назначения», — отметили в авиакомпании. 

AZUR air не будет возвращать деньги за билеты пассажирам, отказавшимся лететь на самолёте. 


«В случае добровольного отказа пассажира от полёта на исправном воздушном судне денежные средства в соответствии с законодательством не возмещаются», — добавили в пресс-службе. 

В середине мая полиция задержала буйного пассажира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. Мужчина поднимался на борт с сигаретой и после замечания стюардессы устроил потасовку, ударив командира воздушного судна и второго пилота.

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ТЕГИ

бунт на бортузадержказадержка авиарейсов

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КОММЕНТАРИИ (2)

StuGIII
18 июн 2019 в 04:05

Надо было перед вылетом 0,5 Дяди Сэма принять и все переживания по поводу "заведется- не заведется", как рукой... Проснулся уже пальмы в иллюминаторы видно. Проверено, работает. Советую.