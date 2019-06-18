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Спорт

Четыре футболиста новосибирской «Сибири» перешли в другие клубы России

Некоторые новосибирские игроки уже подписали контракты

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Игроки перешли в клубы Москвы, Владивостока и Томска

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Игроки новосибирского футбольного клуба «Сибирь» перешли в другие российские клубы. Об этом сообщает спортивное издание Sportbox.ru. 

Известно, что вратарь Николай Цыган подписал контракт с ФК «Торпедо» из Москвы, защитник Алексей Аравин и полузащитник Александр Макаренко стали игроками владивостокского «Луча», а бомбардир Павел Кириенко продолжит свою карьеру в ФК «Томь» из Томска. 

7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба

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