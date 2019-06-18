Четыре футболиста новосибирской «Сибири» перешли в другие клубы России

Игроки новосибирского футбольного клуба «Сибирь» перешли в другие российские клубы. Об этом сообщает спортивное издание Sportbox.ru.

Известно, что вратарь Николай Цыган подписал контракт с ФК «Торпедо» из Москвы, защитник Алексей Аравин и полузащитник Александр Макаренко стали игроками владивостокского «Луча», а бомбардир Павел Кириенко продолжит свою карьеру в ФК «Томь» из Томска.

7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу. Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.

