Хозяева попросили усыпить кошку со сломанной лапой. Ветеринары отказались и вылечили ее

Новосибирские ветеринары спасли кошку, от которой отказались хозяева. По словам ветеринаров, животное выпало из окна и сломало заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но врачи отказались проводить процедуру.
— Мы в принципе не усыпляем по таким причинам. Есть определённый узкий список показаний для эвтаназии. Есть неизлечимые патологии —тогда эвтаназия, наверное, какой-то подходящий вариант, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ветеринарной клиники «Артемида+» Анатолий Целиков.
Кошке меньше года. Врачи назвали её Марусей и провели операцию на ноге за счёт клиники. Как только лапа заживёт, кошку стерилизуют и станут ей искать новых хозяев.
Новосибирские ветеринары часто помогают животным в тяжелом состоянии. Недавно они спасли щенков, которые завязли в гудроне. А коту по кличке Рыжий врачи поставили четыре протеза вместо отмороженных лап.