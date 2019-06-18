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Город

Хозяева попросили усыпить кошку со сломанной лапой. Ветеринары отказались и вылечили ее

Теперь они ищут новых хозяев для Маруси

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Кошку назвали Марусей. После того как её стерилизуют, врачи начнут искать ей новых хозяев

Фото: Алиса Богомолова

Новосибирские ветеринары спасли кошку, от которой отказались хозяева. По словам ветеринаров, животное выпало из окна и сломало заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но врачи отказались проводить процедуру.

— Мы в принципе не усыпляем по таким причинам. Есть определённый узкий список показаний для эвтаназии. Есть неизлечимые патологии —тогда эвтаназия, наверное, какой-то подходящий вариант, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ветеринарной клиники «Артемида+» Анатолий Целиков.

Кошке меньше года. Врачи назвали её Марусей и провели операцию на ноге за счёт клиники. Как только лапа заживёт, кошку стерилизуют и станут ей искать новых хозяев.

Новосибирские ветеринары часто помогают животным в тяжелом состоянии. Недавно они спасли щенков, которые завязли в гудроне. А коту по кличке Рыжий врачи поставили четыре протеза вместо отмороженных лап

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КОММЕНТАРИИ (38)

Точняк
18 июн 2019 в 08:02

Я думаю, что не сломанная нога виновата, что кошку хотели усыпить....
Просто хозяева узнали цену операции и их задавила жаба..
И они решили, что усыпить дешевле...
Хорошо, хоть просто на улицу не выбросили...

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Tибyл
18 июн 2019 в 07:52

Никто не в курсе: может быть, существуют специальные Олимпийские игры для кошек? Если существуют, то тогда всё вполне объяснимо. Возможно, горе-хозяева готовили кису именно для Олимпиады и она сама видела весь смысл своей жизни в том, чтобы там поучаствовать, но...Несчастный случай перечеркнул мечту и кошка попросила хозяев её усыпить? Они плакали, уверяли её, что жизнь на этом не кончается, можно заняться, например, творчеством (сломанная нога этому не помешает), но Мурка настояла на своём...
Странные ребята, конечно. Не понимаю.

Апр
18 июн 2019 в 07:34

Красивая кошечка, пусть скорее выздоравливает.