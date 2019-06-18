Хозяева попросили усыпить кошку со сломанной лапой. Ветеринары отказались и вылечили ее

Новосибирские ветеринары спасли кошку, от которой отказались хозяева. По словам ветеринаров, животное выпало из окна и сломало заднюю лапу, поэтому хозяева и решили её усыпить. Кошку принесли в клинику, но врачи отказались проводить процедуру.



— Мы в принципе не усыпляем по таким причинам. Есть определённый узкий список показаний для эвтаназии. Есть неизлечимые патологии —тогда эвтаназия, наверное, какой-то подходящий вариант, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ветеринарной клиники «Артемида+» Анатолий Целиков.