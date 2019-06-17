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Здоровье

«Я ждал 4 часа»: больше сотни испуганных пациентов столпились в холле клиники Мешалкина

Больные прочитали информацию в соцсетях и подумали, что не смогут вовремя попасть на лечение

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Пациенты встали в гигантскую очередь — они испугались, что могут не успеть пройти плановое лечение 

Фото: скриншот с видео читателя

С утра 17 июня около 150 пациентов столпились у окон администраторов в новосибирской клинике Мешалкина — накануне они прочитали информацию о возможной отмене госпитализации и решили все вместе прийти. В итоге больные встали в большую очередь.

О гигантской очереди в редакцию НГС сообщил пациент клиники Мешалкина Сергей Серебренников, который планировал сегодня лечь в стационар учреждения и пройти коронарографию.

«Я сегодня приехал на госпитализацию, невозможно даже зайти протиснуться к окошку, чтобы сдать документы, вы понимаете, это настоящий какой-то каземат. 

Напихали в бочку селёдки, и никому ничего не надо. Все стоят, потом обливаются, дышать нечем. Четыре часа я ждал [своей очереди]», — рассказал пациент.

Он снял видео примерно в 10:00, в этот момент очереди ждали ещё около 50 человек. Серебренников добавил, что госпитализировался в клинику уже в шестой раз в жизни, но никогда не видел подобной ситуации.

Видео Сергея Серебренникова

Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе клиники Мешалкина, сегодня госпитализировано 152 пациента.

«Хотя мы каждого приглашаем к определённому для него времени, больные приезжают значительно раньше, и часто вместе с ними несколько сопровождающих. 

Сегодня многие приехали раньше намеренного и своё решение объясняли страхом, что госпитализация может быть отменена, ведь в конце прошлой недели информация о якобы существующих в центре проблемах была широко распространена в социальных сетях», 

— сообщили в клинике Мешалкина.

Учреждению пришлось вывести на работу дополнительных администраторов. По информации центра, трое сотрудников оформляли в стационар взрослых пациентов, ещё двое сотрудников госпитализировали детей и их родителей.

«Увеличено количество врачебных кабинетов и время приема в стационар на два часа — до 14:00. Пациентов как можно скорее вызывали к врачам для оформления.

С точки зрения комфорта зал ожидания оснащён кондиционером, кулером для воды и портативным зарядным устройством для планшетов и телефонов. 

Больным и их родственникам открыли доступ в зону служебного кафетерия, расположенного здесь же, на этаже. Возникшее неудобство было решено довольно быстро», 

— заверили в пресс-службе.

На прошлой неделе жительница Новосибирска опубликовала резонансный пост в Facebook, в котором обвинила клинику Мешалкина в срыве операции её знакомой, умершей в итоге в больнице. Автор поста связала это с уголовными делами бывших руководителей. Сама клиника опровергла срыв плановых операций и поставок стентов и отметила, что, наоборот, врачи перешли на трёхсменную работу в операционных. Также, по данным клиники, в первую очередь на госпитализацию вызваны больные, чьё состояние «за время вынужденного ожидания ухудшилось».

В соцсетях продолжают появляться сообщения о нестабильном положении дел в клинике Мешалкина, что якобы напрямую связано с уголовными делами в отношении бывшего директора Александра Караськова, его жены Ирины Бойцовой и экс-заместителя главы клиники Евгения Покушалова. Все они сейчас арестованы до августа 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (22)

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Edward мэр kallen sibir
17 июн 2019 в 19:47

Отжимают клинику, для вывода денег в дальнейшем... Скоро она угаснет, и люди туда не поедут

Точняк
17 июн 2019 в 19:36

И всё это ,,благодаря,, статьям на НГС...
Народ прочитал, запаниковал...
Ведь всё, клиника крякнула, руководителей посадили, остальные врачи разбежались....

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Сибиряк из Питера
17 июн 2019 в 20:04

Если все пассажиры метро которые пользуются им в течении дня, явятся к открытию в 6:00 - тогда там будет давка и нечем дышать. И можно смело обвинить метрополитен в чем угодно.