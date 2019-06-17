Студентка НГПУ, обвинившая преподавателя в изнасиловании, ушла в академический отпуск

Сегодня, 17 июня, студентка НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, договорилась в деканате о том, что уходит в академический отпуск.
Вчера появилась информация о том, что её могут отчислить из-за одного несданного экзамена. Сама Марина С. считает, что косвенно это связано с историей, которую она рассказала журналисту НГС. Девушка говорит, что у неё началась депрессия.
«В результате прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающаяся получила отметку "неудовлетворительно". Требования к результатам промежуточной аттестации определяются рабочей программой по дисциплине и фондами оценочных средств. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность по дисциплине дважды», — ответили в пресс-службе НГПУ на запрос НГС.
В пресс-службе добавили, что девушке предоставили возможность ликвидировать академическую задолженность.
«Студентка не явилась на пересдачу, предоставив справку о том, что наблюдалась в стационаре частной клиники по причине депрессивного расстройства. Официально были перенесены сроки повторной промежуточной аттестации, в ходе которой студентка продемонстрировала слабые знания по теории, неумение доказывать свою точку зрения и при выполнении практического задания допустила большое количество ошибок и неточностей, в связи с этим получила отметку "неудовлетворительно"», — пояснили в НГПУ.
В такой ситуации студентка может пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз или уйти в академический отпуск. Марина выбрала второе.
«Сегодня я договорилась, что могу взять академический отпуск. Попросила предоставить его мне в деканате, написала заявление. Я могу даже не ходить больше на лекции, мне просто нужно будет сдать экзамены в июне, когда нынешний третий курс будет их сдавать, и диплом защитить», — рассказала корреспонденту НГС Марина С.
Она пояснила, что в том числе за это время хочет отдохнуть от всей истории.
Студентка НГПУ рассказала НГС в конце апреля о том, что два года назад её изнасиловал преподаватель. СК начал проверку этой информации и в начале июня вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.