Студентка НГПУ, обвинившая преподавателя в изнасиловании, ушла в академический отпуск

Сегодня, 17 июня, студентка НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, договорилась в деканате о том, что уходит в академический отпуск.

Вчера появилась информация о том, что её могут отчислить из-за одного несданного экзамена. Сама Марина С. считает, что косвенно это связано с историей, которую она рассказала журналисту НГС. Девушка говорит, что у неё началась депрессия.