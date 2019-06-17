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Студентка НГПУ, обвинившая преподавателя в изнасиловании, ушла в академический отпуск

Ранее она говорила, что ей грозит отчисление за проваленный экзамен

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Девушка могла пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз или уйти в академический отпуск. Марина выбрала второе

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 17 июня, студентка НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, договорилась в деканате о том, что уходит в академический отпуск. 

Вчера появилась информация о том, что её могут отчислить из-за одного несданного экзамена. Сама Марина С. считает, что косвенно это связано с историей, которую она рассказала журналисту НГС. Девушка говорит, что у неё началась депрессия. 

«В результате прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающаяся получила отметку "неудовлетворительно". Требования к результатам промежуточной аттестации определяются рабочей программой по дисциплине и фондами оценочных средств. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность по дисциплине дважды», — ответили в пресс-службе НГПУ на запрос НГС. 

В пресс-службе добавили, что девушке предоставили возможность ликвидировать академическую задолженность.

«Студентка не явилась на пересдачу, предоставив справку о том, что наблюдалась в стационаре частной клиники по причине депрессивного расстройства. Официально были перенесены сроки повторной промежуточной аттестации, в ходе которой студентка продемонстрировала слабые знания по теории, неумение доказывать свою точку зрения и при выполнении практического задания допустила большое количество ошибок и неточностей, в связи с этим получила отметку "неудовлетворительно"», — пояснили в НГПУ.

В такой ситуации студентка может пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз или уйти в академический отпуск. Марина выбрала второе.

«Сегодня я договорилась, что могу взять академический отпуск. Попросила предоставить его мне в деканате, написала заявление. Я могу даже не ходить больше на лекции, мне просто нужно будет сдать экзамены в июне, когда нынешний третий курс будет их сдавать, и диплом защитить», — рассказала корреспонденту НГС Марина С. 

Она пояснила, что в том числе за это время хочет отдохнуть от всей истории. 

Студентка НГПУ рассказала НГС в конце апреля о том, что два года назад её изнасиловал преподаватель. СК начал проверку этой информации и в начале июня вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

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изнасилованиеНГПУстудентыСК

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КОММЕНТАРИИ (30)

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ЛО///Ь
17 июн 2019 в 20:23

"косвенно это связано с историей, которую она рассказала журналисту НГС. Девушка говорит, что у неё началась депрессия."
У меня тоже от статей "журналистов" НГС бывает депрессия!

Непонятливая Я
17 июн 2019 в 21:02

Фамилию и имя преподавателя назвали,а проблемная студентка-Марина М.Депрессия- это не её заболевание, если это состояние злости от неудавшейся аферы, заболеванием назвать можно. Зря вуз пошёл навстречу.

Адепт Навального
17 июн 2019 в 21:01

Да что там, пока не поздно надо ехать в Москву!
Малахов и тысячи его бабушек ждут ее душещипательную и историю в зомбоящике.
Как она не хотела, а он хотел.