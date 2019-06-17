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Авто

Бешеная «Матрёшка»: названы ошеломляющие цены на новую Mazda 3

Цена Mazda 3 с автоматической коробкой перевалила за 1,5 миллиона рублей

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Mazda 3 стоит 1,5 миллиона с механикой

Фото: Mazda

Компания Mazda объявила цены на новую Mazda 3 — базовая стоимость с механикой заявлена на уровне 1 490 000 рублей, в топе цена доходит до 1 753 000 рублей. Теперь у Mazda 3 самые высокие начальные цены среди конкурентов в С-сегменте. Ни «Шкода Октавия», ни «Тойота Королла» не могут похвастаться такой стоимостью — на старте эти модели оцениваются в 1,2–1,3 миллиона рублей в зависимости от типа коробки передач. 

«Старт будет от 1,5 миллиона рублей. Предыдущая [модель] была 1,45 миллиона рублей, максимальная комплектация. Сейчас автомобиль полностью перефункционировали, будет и на коже, будет и 2-литровый двигатель, то есть будет совсем другой автомобиль. Поэтому и ценовая категория выше», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Фастар». 

Mazda 3 поступит в продажу в июле, сначала это будет кузов хетчбэк, седаны подоспеют осенью. Автомобиль оснащается двигателями SkyActive-G 1,5 и 2,0 литра мощностью 120 и 150 л. с. Коробка передач — механика или гидроавтомат. В базовой версии машина имеет 7 подушек безопасности, систему стабилизации, кондиционер, мультимедиасистему, проекционный дисплей, стальные колеса и светодиодные фары. 

В максимальной версии за 1,753 млн появляются двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кожаный руль, круиз-контроль, литые диски. Возможно оснащение пакетом безопасности, который включает систему автоматического торможения, контроль мертвых зон, адаптивный круиз. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко

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Дмитрий Косенко

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Mazda 3

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КОММЕНТАРИИ (18)

Горн
17 июн 2019 в 21:17

Отличная цена. В 2012 она стоила 650 тыр. Сейчас купить возможности нет, но зато есть возможность смотреть Соловьева и умываться слезами радости от того, как всё у нас стало хорошо.

Адепт Навального
17 июн 2019 в 21:10

Это будет наш первый откровенный вопрос Президенту по прямой линии.
Будем смотреть как он будет изворачиваться.

правда
17 июн 2019 в 21:14

октавия на порядок лучше тройки