Бешеная «Матрёшка»: названы ошеломляющие цены на новую Mazda 3

Компания Mazda объявила цены на новую Mazda 3 — базовая стоимость с механикой заявлена на уровне 1 490 000 рублей, в топе цена доходит до 1 753 000 рублей. Теперь у Mazda 3 самые высокие начальные цены среди конкурентов в С-сегменте. Ни «Шкода Октавия», ни «Тойота Королла» не могут похвастаться такой стоимостью — на старте эти модели оцениваются в 1,2–1,3 миллиона рублей в зависимости от типа коробки передач.
«Старт будет от 1,5 миллиона рублей. Предыдущая [модель] была 1,45 миллиона рублей, максимальная комплектация. Сейчас автомобиль полностью перефункционировали, будет и на коже, будет и 2-литровый двигатель, то есть будет совсем другой автомобиль. Поэтому и ценовая категория выше», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Фастар».
Mazda 3 поступит в продажу в июле, сначала это будет кузов хетчбэк, седаны подоспеют осенью. Автомобиль оснащается двигателями SkyActive-G 1,5 и 2,0 литра мощностью 120 и 150 л. с. Коробка передач — механика или гидроавтомат. В базовой версии машина имеет 7 подушек безопасности, систему стабилизации, кондиционер, мультимедиасистему, проекционный дисплей, стальные колеса и светодиодные фары.
В максимальной версии за 1,753 млн появляются двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кожаный руль, круиз-контроль, литые диски. Возможно оснащение пакетом безопасности, который включает систему автоматического торможения, контроль мертвых зон, адаптивный круиз.
Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.