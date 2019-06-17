Бешеная «Матрёшка»: названы ошеломляющие цены на новую Mazda 3

Компания Mazda объявила цены на новую Mazda 3 — базовая стоимость с механикой заявлена на уровне 1 490 000 рублей, в топе цена доходит до 1 753 000 рублей. Теперь у Mazda 3 самые высокие начальные цены среди конкурентов в С-сегменте. Ни «Шкода Октавия», ни «Тойота Королла» не могут похвастаться такой стоимостью — на старте эти модели оцениваются в 1,2–1,3 миллиона рублей в зависимости от типа коробки передач.



«Старт будет от 1,5 миллиона рублей. Предыдущая [модель] была 1,45 миллиона рублей, максимальная комплектация. Сейчас автомобиль полностью перефункционировали, будет и на коже, будет и 2-литровый двигатель, то есть будет совсем другой автомобиль. Поэтому и ценовая категория выше», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Фастар».