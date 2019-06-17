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Происшествия

Вандалы разобрали чугунную ограду на Заельцовском кладбище

Они выкорчевали и унесли две трети забора, но забыли лопату

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От чугунной ограды осталась треть секций — остальные пропали

Фото: предоставлено читательницей НГС

В Новосибирске с могил на Заельцовском кладбище украли чугунную ограду.

Об этом корреспонденту НГС сообщила читательница. По словам сибирячки, в субботу, 15 июня, она вместе с мужем приехала на кладбище к родителям супруга.

«Приехав, обнаружили, что чугунной ограды вокруг могил частично нет. Столбики, которые её держали, лежали аккуратно сложенной кучкой», — описала ситуацию очевидица.

Она уточнила, что от тяжёлой ограды осталась примерно треть секций, остальные исчезли. Также поблизости лежала сломанная лопата. Но обращаться в полицию супруги не стали. Они углубились внутрь кладбища, стали осматривать проходы и в итоге неподалёку в разных местах нашли семь недостающих секций ограды.

Столбики от ограды вандалы оставили на месте

Фото: предоставлено читательницей НГС

Сибирячка предположила, что воры собирались сдать ограду в металлолом. При этом в администрации кладбища супругам сообщили, что их случай не единичный. В тот же день семья нашла контору, которая согласилась восстановить ограду и залить столбики бетоном.

Корреспондент НГС написала в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, как часто на Заельцовском кладбище воруют ограды и принимает ли муниципалитет какие-либо меры, чтобы это предотвратить.

Недавно на этом же кладбище обокрали машину сибиряка, который расследует расстрел своего прадеда сотрудниками НКВД. Из салона похитили дорогую технику, документы и банковские карты.

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ТЕГИ

кладбищеакт вандализма

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КОММЕНТАРИИ (36)

Гость
17 июн 2019 в 20:01

Началось! Уже туда дошли! Спасибо Володя

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elka
17 июн 2019 в 19:56

Нелюди!Ничего святого нет, раз уже тащат с кладбищ! Живых то понятно давно не боятся (пропиты все мозги), ну а как вот не боятся беспокоить усопших.

***
17 июн 2019 в 19:48

Ну что сказать... Твари.