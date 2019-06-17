Вандалы разобрали чугунную ограду на Заельцовском кладбище

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6 мая 2019
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От чугунной ограды осталась треть секций — остальные пропали
Фото: предоставлено читательницей НГС
В Новосибирске с могил на Заельцовском кладбище украли чугунную ограду.
Об этом корреспонденту НГС сообщила читательница. По словам сибирячки, в субботу, 15 июня, она вместе с мужем приехала на кладбище к родителям супруга.
«Приехав, обнаружили, что чугунной ограды вокруг могил частично нет. Столбики, которые её держали, лежали аккуратно сложенной кучкой», — описала ситуацию очевидица.
Она уточнила, что от тяжёлой ограды осталась примерно треть секций, остальные исчезли. Также поблизости лежала сломанная лопата. Но обращаться в полицию супруги не стали. Они углубились внутрь кладбища, стали осматривать проходы и в итоге неподалёку в разных местах нашли семь недостающих секций ограды.
Сибирячка предположила, что воры собирались сдать ограду в металлолом. При этом в администрации кладбища супругам сообщили, что их случай не единичный. В тот же день семья нашла контору, которая согласилась восстановить ограду и залить столбики бетоном.
Корреспондент НГС написала в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, как часто на Заельцовском кладбище воруют ограды и принимает ли муниципалитет какие-либо меры, чтобы это предотвратить.