Вандалы разобрали чугунную ограду на Заельцовском кладбище

В Новосибирске с могил на Заельцовском кладбище украли чугунную ограду.



Об этом корреспонденту НГС сообщила читательница. По словам сибирячки, в субботу, 15 июня, она вместе с мужем приехала на кладбище к родителям супруга.

«Приехав, обнаружили, что чугунной ограды вокруг могил частично нет. Столбики, которые её держали, лежали аккуратно сложенной кучкой», — описала ситуацию очевидица.



Она уточнила, что от тяжёлой ограды осталась примерно треть секций, остальные исчезли. Также поблизости лежала сломанная лопата. Но обращаться в полицию супруги не стали. Они углубились внутрь кладбища, стали осматривать проходы и в итоге неподалёку в разных местах нашли семь недостающих секций ограды.