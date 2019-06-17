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Город

Над подземным переходом на «Речном вокзале» появился огромный козырёк

Навесы теперь будут делать над выходом из каждого подземного перехода

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Строители уже обустроили навес для защиты от дождя, а внутри уложили новый пол и потолок

Фото: Дмитрий Здорников

В подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска начался ремонт — строители уже обустроили навес от дождя, а внутри уложили новый пол и сделали потолок. Работы планируют закончить ко Дню города. 

«Такой навес — он будет только на станции "Речной вокзал". На всех других тоже появятся, но они на каждом будут отдельные. 

Это для общей стратегии, чтобы исключить выпадание атмосферных осадков, потому что когда они выпадают, происходит разрушение», — объяснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

Директор УЗСПТС уточнил, что официально открыть переход планируется ко Дню города 30 июня. Сейчас переход продолжает работать в прежнем режиме — по нему можно пройти под улицей Большевистской, но сейчас там ведутся ремонтные работы. 

По наблюдениям корреспондента НГС, новый потолок стал чуть ниже, а сам переход — более узким из-за смонтированных остовов новых павильонов. Частично отсутствует нормальное освещение, а на спуске и подъёме очень много строительного мусора, который создаёт препятствия для потока людей.

О грядущем ремонте стало известно в апреле, когда в переходе начали демонтировать киоски — вместо них появятся торговые павильоны

12 июня в Новосибирске после концерта Валерии полиция закрыла оба перехода через Большевистскую и людям пришлось переходить улицу через проезжую часть. 

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

подземные переходыдождьосадки

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КОММЕНТАРИИ (28)

Прокурор.
17 июн 2019 в 18:57

Зачем это все? Было и так нормально. Уродуют город...

Алексей
17 июн 2019 в 18:58

Люди-чиновники, ну что же вы так высказываетесь косноязычно.
"На всех других тоже появятся, но они на каждом будут отдельные."
Конечно отдельные, одного общего козырька на все входы-выходы физика не допустит.
"Это для общей стратегии, чтобы исключить выпадание атмосферных осадков"
Так эта конструкция отменит над городом дождь и снег? Вот так придумка.

Циник81
17 июн 2019 в 19:06

Кто-нибудь, сообщите мэру и тому подобным ответственным гражданам, что козырьки, надземные переходы и т.д. надо не только строить, но и обслуживать! Построили не так давно красивый переход на Южной площади - и что теперь? И изнутри и снаружи покрылся пылью и грязью. И он, и другие переходы города теперь не украшают, а урoдуют вид города своим грязным неухоженным видом.