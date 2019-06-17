Над подземным переходом на «Речном вокзале» появился огромный козырёк

В подземном переходе около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска начался ремонт — строители уже обустроили навес от дождя, а внутри уложили новый пол и сделали потолок. Работы планируют закончить ко Дню города.



«Такой навес — он будет только на станции "Речной вокзал". На всех других тоже появятся, но они на каждом будут отдельные.

Это для общей стратегии, чтобы исключить выпадание атмосферных осадков, потому что когда они выпадают, происходит разрушение», — объяснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.