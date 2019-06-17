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Лето

Видео: Новосибирск завалило тополиным пухом

Из-за прохладного июня пух задержался на две недели

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Тополиный пух только начал вылетать

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сезон тополиного пуха в этом году в Новосибирске опоздал на две недели — специалисты отмечают, что сейчас вылет пуха только начинается, позже его будет только больше.

«В этом году полностью растения все отстают в развитии на две недели. Поэтому тополиный пух на сегодня только-только начинается. Плюс ко всему, чтобы он был обильный, нужна солнечная, жаркая погода, тогда коробочки, семянки быстрее раскрываются и пух разлетается по ветру. Поэтому сегодня из-за дождливой и прохладной погоды созревание семянок замедлилось очень сильно», — рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Специалист отметил, что на дальнейшую интенсивность тополиного пуха будет влиять погода — жаркая погода ускорит процесс его созревания.

«Если опять будет дождливо и прохладно, как сейчас, то этот процесс может пройти незаметно», — объяснил Сергей Поляков. 

При этом в ближайшие дни синоптики ждут дождей.

Густаво Зырянов / НГС

В прошлом году тополиный пух из-за прохладной погоды также появился с опозданием.

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КОММЕНТАРИИ (17)

ыцукен
17 июн 2019 в 16:01

Тапалинный пух, дубак, июнь ...

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Доктoр
17 июн 2019 в 16:16

Не люблю я этот период лета, потому что сразу вспоминаю случай как мне пытались открутить ухо за то, что я поджёг пух, а от него загорелся соседский сарай и баня ;(

NataLka
17 июн 2019 в 16:13

Качиство видио плохой