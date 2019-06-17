Видео: Новосибирск завалило тополиным пухом

Сезон тополиного пуха в этом году в Новосибирске опоздал на две недели — специалисты отмечают, что сейчас вылет пуха только начинается, позже его будет только больше.

«В этом году полностью растения все отстают в развитии на две недели. Поэтому тополиный пух на сегодня только-только начинается. Плюс ко всему, чтобы он был обильный, нужна солнечная, жаркая погода, тогда коробочки, семянки быстрее раскрываются и пух разлетается по ветру. Поэтому сегодня из-за дождливой и прохладной погоды созревание семянок замедлилось очень сильно», — рассказал корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.