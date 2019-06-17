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Происшествия

В Ине нашли тело утонувшей 8-летней девочки

Её унесло течением за 10 километров от места гибели

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Спасатели искали девочку каждый день

Фото: vk.com/assnso

Из реки Иня достали тело 8-летней девочки, которая утонула в Новосибирской области в начале прошлой недели.

Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе (АСС НСО).

Девочка утонула 11 июня в Тогучинском районе рядом с селом Буготак — после происшествия на месте работали следователи.

«Спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО ежедневно проводили водолазные спуски и обследование акватории реки на лодке. 14 июня во время поиска девочки было обнаружено тело неизвестного мужчины, которое передали сотрудникам полиции», — рассказали в аварийно-спасательной службе.

Найти саму девочку удалось только на пятый день после гибели.

«16 июня тело девочки найдено в 10 километрах ниже по течению от места происшествия. Тело ребёнка передали сотрудникам полиции», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

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ТЕГИ

спасателиутонул ребёнок

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КОММЕНТАРИИ (17)

Вячеслав
17 июн 2019 в 15:08

Очень тяжело и больно читать такие новости. Девочке земля пухом, родным и близким соболезнование.

....
17 июн 2019 в 15:08

Ужас, без слов

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золотая середина
17 июн 2019 в 15:10

Катастрофа! Родным и близким погибшей сил.