В Ине нашли тело утонувшей 8-летней девочки

Из реки Иня достали тело 8-летней девочки, которая утонула в Новосибирской области в начале прошлой недели.
Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе (АСС НСО).
Девочка утонула 11 июня в Тогучинском районе рядом с селом Буготак — после происшествия на месте работали следователи.
«Спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО ежедневно проводили водолазные спуски и обследование акватории реки на лодке. 14 июня во время поиска девочки было обнаружено тело неизвестного мужчины, которое передали сотрудникам полиции», — рассказали в аварийно-спасательной службе.
Найти саму девочку удалось только на пятый день после гибели.
«16 июня тело девочки найдено в 10 километрах ниже по течению от места происшествия. Тело ребёнка передали сотрудникам полиции», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.