В Ине нашли тело утонувшей 8-летней девочки

«Спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО ежедневно проводили водолазные спуски и обследование акватории реки на лодке. 14 июня во время поиска девочки было обнаружено тело неизвестного мужчины, которое передали сотрудникам полиции», — рассказали в аварийно-спасательной службе.

Девочка утонула 11 июня в Тогучинском районе рядом с селом Буготак — после происшествия на месте работали следователи.

Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе (АСС НСО).

Из реки Иня достали тело 8-летней девочки, которая утонула в Новосибирской области в начале прошлой недели.

Найти саму девочку удалось только на пятый день после гибели.

«16 июня тело девочки найдено в 10 километрах ниже по течению от места происшествия. Тело ребёнка передали сотрудникам полиции», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

