Новосибирская художница написала автопортрет в стиле ню, который можно вертеть как угодно

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная своими автопортретами в стиле ню, написала концептуальную картину «Моя ночь», которую можно вешать на стену как угодно, поворачивая ее по кругу.

«Я всегда хотела сделать какую-то картину, <…> в которой было бы много смыслов, разных сюжетов в зависимости от того, как её перевернуть. Но чтобы концепция её была всё равно не нарушена. <…> Вот меня [на картине] крутят, крутят, а я переваливаюсь со стороны на сторону. И это всё приобретает каждый раз новый смысл: если я внизу лежу, то это что-то такое больше сонное, если на коленках стою, то это определённо что-то иное… Каждый раз возникает новая вариация. <…> И вот эти частицы, которые там летают вокруг — маленькие, большие, они тоже имеют значение, зависящее от того, как я нахожусь [на картине]: мысли это мои или что-то от какого-нибудь процесса. <…> У меня есть желание сделать серию картин, которые можно вот так переворачивать на стене», — сообщила корреспонденту НГС Анастасия Отришко.

