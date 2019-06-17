Новосибирская художница написала автопортрет в стиле ню, который можно вертеть как угодно

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6 мая 2019
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Художница Анастасия Отришко решила, что новый автопортрет в стиле ню начнёт серию её картин, которые можно будет рассматривать вкруговую
Фото: Илья Калинин
Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная своими автопортретами в стиле ню, написала концептуальную картину «Моя ночь», которую можно вешать на стену как угодно, поворачивая ее по кругу.
«Я всегда хотела сделать какую-то картину, <…> в которой было бы много смыслов, разных сюжетов в зависимости от того, как её перевернуть. Но чтобы концепция её была всё равно не нарушена. <…> Вот меня [на картине] крутят, крутят, а я переваливаюсь со стороны на сторону. И это всё приобретает каждый раз новый смысл: если я внизу лежу, то это что-то такое больше сонное, если на коленках стою, то это определённо что-то иное… Каждый раз возникает новая вариация. <…> И вот эти частицы, которые там летают вокруг — маленькие, большие, они тоже имеют значение, зависящее от того, как я нахожусь [на картине]: мысли это мои или что-то от какого-нибудь процесса. <…> У меня есть желание сделать серию картин, которые можно вот так переворачивать на стене», — сообщила корреспонденту НГС Анастасия Отришко.
Картина выполнена маслом на квадратном холсте. Размер каждой стороны — 90 см. Художница уточнила, что висеть работа на стене может без рамы. Новый автопортрет написан специально для выставки картин в стиле ню, которая запланирована на июль в лофт-парке «Подземка».
Ирек Ибатулин
Художница Анастасия Отришко попала в число известных новосибирцев, награждавших победителей «Народной премии НГС» 31 мая 2019 года на сцене оперного театра — о каждом из этих героев режиссёр Ирек Ибатулин снял мини-фильм. На самой церемонии художница Анастасия Отришко написала шутливую картину — «одела» трубы ТЭЦ в женское нижнее бельё.