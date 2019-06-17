«Водителя уволили»: перевозчик заявил, что порезанный пассажир первым напал на водителя маршрутки

Водителя новосибирской маршрутки № 18 , который напал на пассажира с ножом, уволили. Тем не менее в компании-перевозчике уверяют, что причиной конфликта стало нападение пассажиров, а не водителя.

Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Техсервис», которая обслуживает маршрутные такси № 18 , сам водитель только защищался, а не нападал на пассажиров.

«Эта информация (о том, что виноват водитель. — Прим.ред.) недостоверна. Сейчас идут разбирательства.

Водитель первый написал заявление о нападении. Нападавших было трое. Двое мужчин и женщина. Они были в алкогольном опьянении.