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Криминал

«Водителя уволили»: перевозчик заявил, что порезанный пассажир первым напал на водителя маршрутки

Шофёр сам написал заявление в полицию после инцидента на площади Карла Маркса

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Компания-перевозчик уверяет, что на водителя напали пьяные пассажиры

Фото: Ирина Малыгина

Водителя новосибирской маршрутки № 18, который напал на пассажира с ножом, уволили. Тем не менее в компании-перевозчике уверяют, что причиной конфликта стало нападение пассажиров, а не водителя.

Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Техсервис», которая обслуживает маршрутные такси № 18, сам водитель только защищался, а не нападал на пассажиров. 

«Эта информация (о том, что виноват водитель. — Прим.ред.) недостоверна. Сейчас идут разбирательства. 

Водитель первый написал заявление о нападении. Нападавших было трое. Двое мужчин и женщина. Они были в алкогольном опьянении. 

Водитель был за рулём. Сейчас идут разбирательства. Что-либо говорить сейчас преждевременно», — рассказали в «Техсервисе».

По словам представителя компании-перевозчика, один из нападавших ударил водителя, а второй применил к нему удушающий приём. 

«[Это] всё, что я могу сказать. А там уж как разберётся полиция. 

Водителя мы уволили. Он согласился, с его согласия. Во всяком случае, пока идёт разбирательство, он отстранён от работы», — заявили в компании.

Сам инцидент произошёл 13 июня, когда тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников возвращался домой вместе с девушкой и другом. По его словам, водитель маршрутки решил их высадить, не доезжая до конечной остановки. Пострадавший пассажир рассказал, что на площади Карла Маркса водитель несколько раз толкнул его, а потом достал нож и ранил его. После драки пассажиру наложили 22 шва на лице, а полиция начала проверку.

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маршруткаплощадь Карла Марксаобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (90)

лена путина
17 июн 2019 в 15:34

водителю верится больше, чем пострадавшему.

Фото пользователя
сертификат
17 июн 2019 в 15:43

Так а почему маршрутка захотела изменить маршрут, несмотря на то что проезд уже оплатили?
Нужно проверить перевозчика.
А по делу ранения, не плохо было бы найти видео.

достали
17 июн 2019 в 15:37

Национальная принадлежность господина-водителя случайно не обсуждается? Почему в салоне не установлены видеорегистраторы? Это - городской перевозчик, не частная лавочка. Почему при диких поборах налоговых и пр. нет нормальных регламентов работы ОТ - обязательная видеосъемка дороги, салона....где контроль отстановок? расписания движения? как ведут себя на дороге маршрутчики - вообще молчу. Как влазят слева с правой полосы - чтоб успеть раньше всех проехать налево по стрелке, к примеру (я говорю про АГ, но думаю, везде так).