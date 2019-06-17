«Водителя уволили»: перевозчик заявил, что порезанный пассажир первым напал на водителя маршрутки

Водителя новосибирской маршрутки № 18, который напал на пассажира с ножом, уволили. Тем не менее в компании-перевозчике уверяют, что причиной конфликта стало нападение пассажиров, а не водителя.
Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Техсервис», которая обслуживает маршрутные такси № 18, сам водитель только защищался, а не нападал на пассажиров.
«Эта информация (о том, что виноват водитель. — Прим.ред.) недостоверна. Сейчас идут разбирательства.
Водитель первый написал заявление о нападении. Нападавших было трое. Двое мужчин и женщина. Они были в алкогольном опьянении.
Водитель был за рулём. Сейчас идут разбирательства. Что-либо говорить сейчас преждевременно», — рассказали в «Техсервисе».
По словам представителя компании-перевозчика, один из нападавших ударил водителя, а второй применил к нему удушающий приём.
«[Это] всё, что я могу сказать. А там уж как разберётся полиция.
Водителя мы уволили. Он согласился, с его согласия. Во всяком случае, пока идёт разбирательство, он отстранён от работы», — заявили в компании.
Сам инцидент произошёл 13 июня, когда тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников возвращался домой вместе с девушкой и другом. По его словам, водитель маршрутки решил их высадить, не доезжая до конечной остановки. Пострадавший пассажир рассказал, что на площади Карла Маркса водитель несколько раз толкнул его, а потом достал нож и ранил его. После драки пассажиру наложили 22 шва на лице, а полиция начала проверку.