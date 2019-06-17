17 июня понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 64.43
eur 72.70
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 64.43
eur 72.70
Еда

В новосибирском ресторане сделали меню с дополненной реальностью

С помощью приложения на смартфоне можно увидеть, как готовится блюдо

Поделиться

3 213
14 Обсудить

Все новости

Все новости

Чтобы увидеть, как работает функция дополненной реальности, нужно скачать приложение на смартфон

Фото: Стас Соколов / НГС

В новосибирском ресторане «Четверг» появилось меню с дополненной реальностью. Наведя смартфон на картинку с изображением блюда, посетители могут увидеть небольшой ролик о том, как оно готовилось.

Меню с функцией дополненной реальности появилось в «Четверге» сегодня, 17 июня. Такое меню не является основным — оно представляет собой буклет с цветными фото и названиями блюд, цен в нём нет.

Для того чтобы фотографии в меню «ожили», нужно загрузить приложение Ardream, активировать его и навести смартфон на изображение в меню. После этого на телефоне будет показан ролик о том, как приготовлено именно это блюдо. Ролик сопровождается музыкой и звуками кухни (скворчащее масло, звук ножа, режущего овощи и т.д.).

Стас Соколов / НГС

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель заведения Марина Посухова, для владельцев «Четверга» и разработчиков Ardream меню с дополненной реальностью — пока эксперимент, поэтому она затруднилась назвать сумму, в которую обойдется заведению инновация. У Ardream, действительно, пока немного скачиваний. На момент публикации в магазине приложений Google Play стоит пометка «Более 100» при 19 оценках.

«Если всё пойдёт хорошо, мы хотели бы расширить функционал и дополнить меню роликами о наших поставщиках, которые разводят рыбу, и какими-то интересными фактами о продукте», — говорит Посухова.

Это первый известный случай, когда функция дополненной реальности появляется в меню ресторанов. 

Ранее разработчики Ardream предложили пользователям ролик об истории, которые загружался при наведении на стену с огромным портретом императора Николая II около Дома офицеров. Стену эту, правда, недавно сломало упавшее дерево.

По теме

ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

дополненная реальностьобщепит

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (14)

Фото пользователя
ЧёрноМырдин
17 июн 2019 в 16:03

Лучше бы поставили онлайн камеру на свою кухню чтобы было видно как они готовят блюда из заморозки, в холодильниках нарушение товарного соседства, скворчащие жиры на вытяжке, посуде и печи и т.д.

Фото пользователя
Доктoр
17 июн 2019 в 16:10

А я между прочим очень люблю готовить. И скоро собираюсь завести свой кулинарный канал на Ютубе! ;)

Тренер
17 июн 2019 в 16:03

Надо сходить с мужем и плевать на свои килограммы! Я кстати замуж вышла в Тайланде.