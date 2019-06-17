В новосибирском ресторане сделали меню с дополненной реальностью

В новосибирском ресторане «Четверг» появилось меню с дополненной реальностью. Наведя смартфон на картинку с изображением блюда, посетители могут увидеть небольшой ролик о том, как оно готовилось.
Меню с функцией дополненной реальности появилось в «Четверге» сегодня, 17 июня. Такое меню не является основным — оно представляет собой буклет с цветными фото и названиями блюд, цен в нём нет.
Для того чтобы фотографии в меню «ожили», нужно загрузить приложение Ardream, активировать его и навести смартфон на изображение в меню. После этого на телефоне будет показан ролик о том, как приготовлено именно это блюдо. Ролик сопровождается музыкой и звуками кухни (скворчащее масло, звук ножа, режущего овощи и т.д.).
Как рассказала корреспонденту НГС руководитель заведения Марина Посухова, для владельцев «Четверга» и разработчиков Ardream меню с дополненной реальностью — пока эксперимент, поэтому она затруднилась назвать сумму, в которую обойдется заведению инновация. У Ardream, действительно, пока немного скачиваний. На момент публикации в магазине приложений Google Play стоит пометка «Более 100» при 19 оценках.
«Если всё пойдёт хорошо, мы хотели бы расширить функционал и дополнить меню роликами о наших поставщиках, которые разводят рыбу, и какими-то интересными фактами о продукте», — говорит Посухова.
Это первый известный случай, когда функция дополненной реальности появляется в меню ресторанов.
Ранее разработчики Ardream предложили пользователям ролик об истории, которые загружался при наведении на стену с огромным портретом императора Николая II около Дома офицеров. Стену эту, правда, недавно сломало упавшее дерево.