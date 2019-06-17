В новосибирском ресторане сделали меню с дополненной реальностью

В новосибирском ресторане «Четверг» появилось меню с дополненной реальностью. Наведя смартфон на картинку с изображением блюда, посетители могут увидеть небольшой ролик о том, как оно готовилось.



Меню с функцией дополненной реальности появилось в «Четверге» сегодня, 17 июня. Такое меню не является основным — оно представляет собой буклет с цветными фото и названиями блюд, цен в нём нет.



Для того чтобы фотографии в меню «ожили», нужно загрузить приложение Ardream, активировать его и навести смартфон на изображение в меню. После этого на телефоне будет показан ролик о том, как приготовлено именно это блюдо. Ролик сопровождается музыкой и звуками кухни (скворчащее масло, звук ножа, режущего овощи и т.д.).