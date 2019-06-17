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Происшествия

Пассажир метро уронил телефон с края платформы и бросился за ним на рельсы

По предварительной информации, пассажир не пострадал

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В метрополитене объяснили, что пассажир вышел из первого вагона и упал с платформы, в соцсети «ВКонтакте» приводится другая версия случившегося

Фото: архив НГС

Сегодня, 17 июня, подросток оказался на рельсах в новосибирском метро: очевидцы в соцсетях утверждают, что он спустился за упавшим телефоном.

Происшествие случилось на станции «Студенческая».

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца, незадолго до прибытия электропоезда на станцию «Студенческая» на рельсы упал мобильный телефон. После этого его хозяин спустился с платформы за гаджетом.

По данным очевидцев, пассажир не пострадал.

Дополнение: Ситуацию прокомментировали в пресс-службе метрополитена.

«В 13 часов 34 минуты пассажир 2005 года рождения, выйдя из первой двери первого вагона поезда, находящегося на первом пути на станции "Студенческая", упал на рельсы с платформы перед кабиной машиниста. Очевидцы происшествия отмечают, что он смотрел на дисплей мобильного телефона и не заметил, куда идёт. Сотрудники метрополитена оказали пассажиру необходимую помощь. В 13 часов 42 минуты график движения был восстановлен», – пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе метро.

Полторы недели назад на «Студенческой» на рельсы упал ещё один пассажир – это привело к сбою в графике движения поездов.

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КОММЕНТАРИИ (39)

С левого берега
17 июн 2019 в 14:28

Совсем народ с ума посходил с телефонами...

Zatamon
17 июн 2019 в 14:21

слабоумие и отвага

Крис, просто Крис
17 июн 2019 в 14:43

Мне 25 и я не уверена, что не поступила бы также (более менее убедившись в безопасности). Телефон - основной инструмент для работы, как машина для таксиста. Новый только в кредит...