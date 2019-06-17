Пассажир метро уронил телефон с края платформы и бросился за ним на рельсы

Сегодня, 17 июня, подросток оказался на рельсах в новосибирском метро: очевидцы в соцсетях утверждают, что он спустился за упавшим телефоном.

Происшествие случилось на станции «Студенческая».

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца, незадолго до прибытия электропоезда на станцию «Студенческая» на рельсы упал мобильный телефон. После этого его хозяин спустился с платформы за гаджетом.

По данным очевидцев, пассажир не пострадал.