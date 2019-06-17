Пассажир метро уронил телефон с края платформы и бросился за ним на рельсы

Сегодня, 17 июня, подросток оказался на рельсах в новосибирском метро: очевидцы в соцсетях утверждают, что он спустился за упавшим телефоном.
Происшествие случилось на станции «Студенческая».
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца, незадолго до прибытия электропоезда на станцию «Студенческая» на рельсы упал мобильный телефон. После этого его хозяин спустился с платформы за гаджетом.
По данным очевидцев, пассажир не пострадал.
Дополнение: Ситуацию прокомментировали в пресс-службе метрополитена.
«В 13 часов 34 минуты пассажир 2005 года рождения, выйдя из первой двери первого вагона поезда, находящегося на первом пути на станции "Студенческая", упал на рельсы с платформы перед кабиной машиниста. Очевидцы происшествия отмечают, что он смотрел на дисплей мобильного телефона и не заметил, куда идёт. Сотрудники метрополитена оказали пассажиру необходимую помощь. В 13 часов 42 минуты график движения был восстановлен», – пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе метро.
Полторы недели назад на «Студенческой» на рельсы упал ещё один пассажир – это привело к сбою в графике движения поездов.