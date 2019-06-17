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Происшествия

Полицейские сняли с веток на берегу Оби потерпевшего бедствие рыбака

Александр Баулин налетел на мель на лодке и едва не утонул

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Рыбак рассказал, что налетел на мель и повредил лодку. Из-за этого его и отнесло в опасное место

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Транспортные полицейские спасли в Новосибирске 73-летнего рыбака Александра Баулина, который чуть не утонул в Оби из-за сломавшейся лодки.

«Мужчина сообщил, что терпит бедствие на реке Обь. Течение принесло неуправляемую лодку к небольшому островку, рыбак из последних сил держится за ветки упавшего дерева, аккумулятор мобильного телефона практически разрядился», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО. 

Лодку отнесло к острову Коровий, где очень сильное течение, а из-за земснаряда оно стало еще опаснее.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские отбуксировали моторку Александра Баулина на лодочную станцию, а самого рыбака доставили в дежурную часть линейного отдела, чтобы пожилой человек мог согреться и отдохнуть», — добавили в управлении.

Рыбак рассказал, что налетел на мель и повредил лодку. Из-за этого его и отнесло в опасное место. Мужчина уже отремонтировал свою лодку и собирается продолжать рыбачить.

Неделю назад, 10 июня, в Ине утонул 13-летний мальчик, который пошёл с друзьями на речку и попытался её переплыть. Через два дня в Ине утонула 7-летняя девочка, тело которой спасатели пока не нашли. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

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17 июн 2019 в 13:55

Согреться и отдохнуть , а порку по самое не хочу и счет оплатить пенсионеру не пробовали

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План Б
17 июн 2019 в 13:58

Рыбаки - это особые люди: клюнуло и всё, в голове замыкает.

С той стороны
17 июн 2019 в 13:57

Ещё один на реке и без эхолота ....а река братцы это вам не море ...тут фарватер подвержен изменениям.