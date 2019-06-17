Полицейские сняли с веток на берегу Оби потерпевшего бедствие рыбака

Лодку отнесло к острову Коровий, где очень сильное течение, а из-за земснаряда оно стало еще опаснее.

«Мужчина сообщил, что терпит бедствие на реке Обь. Течение принесло неуправляемую лодку к небольшому островку, рыбак из последних сил держится за ветки упавшего дерева, аккумулятор мобильного телефона практически разрядился», — рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Транспортные полицейские спасли в Новосибирске 73-летнего рыбака Александра Баулина, который чуть не утонул в Оби из-за сломавшейся лодки.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские отбуксировали моторку Александра Баулина на лодочную станцию, а самого рыбака доставили в дежурную часть линейного отдела, чтобы пожилой человек мог согреться и отдохнуть», — добавили в управлении.



Рыбак рассказал, что налетел на мель и повредил лодку. Из-за этого его и отнесло в опасное место. Мужчина уже отремонтировал свою лодку и собирается продолжать рыбачить.



Неделю назад, 10 июня, в Ине утонул 13-летний мальчик, который пошёл с друзьями на речку и попытался её переплыть. Через два дня в Ине утонула 7-летняя девочка, тело которой спасатели пока не нашли.

