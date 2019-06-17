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Происшествия

Водитель «Оки» погиб в жёстком столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском

Погибшему было 83 года

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Пенсионер на «Оке» выезжал на трассу из села Новошилово и погиб в ДТП

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня днём на Ордынской трассе в Новосибирском районе случилось смертельное ДТП: в столкновении с грузовиком погиб 83-летний водитель «Оки».

Это произошло в 10:20 на 54-м километре трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар», сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

По данным автоинспекторов, пенсионер за рулём «Оки» выехал с улицы Центральной села Новошилово. 

«При выезде на трассу <…> совершил столкновение с автомобилем "Мазда Титан" под управлением 44-летнего водителя, который следовал по трассе. В результате ДТП погиб 83-летний водитель», — передали в ГИБДД.

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.

В начале июня трагедией обернулось ещё одно ДТП в Новосибирской области: в столкновении «Ниссана» и «Тойоты» на автодороге К19р погибли три человека.

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