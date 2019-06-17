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Лето

Свежо и сыро: в Новосибирске задержится дождливая и прохладная погода

Дожди будут лить как минимум до середины недели

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Синоптики ожидают, что даже в дождливые дни могут быть прояснения

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики дали прогноз до середины недели — дожди будут лить до четверга, 20 июня.

«Погода приобрела откровенно циклонический характер, то есть связана с областью низкого атмосферного давления во всей толще тропосферы. Это даёт два эффекта. Во-первых, развитие мощных кучево-дождевых облаков с ливневыми грозовыми дождями, местами сильными и очень сильными, и даже с рекордными осадками в последние дни. 

Второй эффект: из-за облачной погоды и плюс поступления воздушных масс с северо-запада у нас пониженный фон температуры где-то на 2–5 градусов, а местами до 8–9 градусов ниже климатической нормы»,

 — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики полагают, что погода с грозовыми осадками сохранится на ближайшие двое суток.

«Город может быть попадёт в отдельные паузы между зарядами дождей», — рассказал Ягудин.

Наиболее высокая температура будет во вторник, 18 июня, — до + 22... +27 градусов. Послезавтра в среду, 19 июня, температура будет ниже — уже +18... +23 градусов.

В четверг, 20 июня, синоптики ждут прекращения осадков. Воздухе прогреется до +20... +25 градусов.

Дожди в Новосибирске идут с середины прошлой недели — погода резко испортилась после самого тёплого дня, 12 июня.

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КОММЕНТАРИИ (15)

С левого берега
17 июн 2019 в 13:38

На фото у людей такое выражение лиц - господи, зачем я живу в этой Сибири.)

Фото пользователя
Доктoр
17 июн 2019 в 13:53

Ах какая красивая фигура у девушки которая идёт задом! Ми-ми-ми! Я бы дал ей зонтик если б оказался рядом ;)

Скоро осень
17 июн 2019 в 13:38

Через 3 дня 20 июня ещё месяц и все лето закончится считай , дни уже на этой неделе пойдут на убывн не, в августе ночи прохладные а дни меньше июня на 1,2 месяца , а сентябрь неделя тепло ночи вообще брррр холодные и все опять куртки , месяц июнь уже кончается