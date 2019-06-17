Свежо и сыро: в Новосибирске задержится дождливая и прохладная погода

Новосибирские синоптики дали прогноз до середины недели — дожди будут лить до четверга, 20 июня.
«Погода приобрела откровенно циклонический характер, то есть связана с областью низкого атмосферного давления во всей толще тропосферы. Это даёт два эффекта. Во-первых, развитие мощных кучево-дождевых облаков с ливневыми грозовыми дождями, местами сильными и очень сильными, и даже с рекордными осадками в последние дни.
Второй эффект: из-за облачной погоды и плюс поступления воздушных масс с северо-запада у нас пониженный фон температуры где-то на 2–5 градусов, а местами до 8–9 градусов ниже климатической нормы»,
— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Синоптики полагают, что погода с грозовыми осадками сохранится на ближайшие двое суток.
«Город может быть попадёт в отдельные паузы между зарядами дождей», — рассказал Ягудин.
Наиболее высокая температура будет во вторник, 18 июня, — до + 22... +27 градусов. Послезавтра в среду, 19 июня, температура будет ниже — уже +18... +23 градусов.
В четверг, 20 июня, синоптики ждут прекращения осадков. Воздухе прогреется до +20... +25 градусов.
Дожди в Новосибирске идут с середины прошлой недели — погода резко испортилась после самого тёплого дня, 12 июня.