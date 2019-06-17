Свежо и сыро: в Новосибирске задержится дождливая и прохладная погода

Новосибирские синоптики дали прогноз до середины недели — дожди будут лить до четверга, 20 июня.

«Погода приобрела откровенно циклонический характер, то есть связана с областью низкого атмосферного давления во всей толще тропосферы. Это даёт два эффекта. Во-первых, развитие мощных кучево-дождевых облаков с ливневыми грозовыми дождями, местами сильными и очень сильными, и даже с рекордными осадками в последние дни.

Второй эффект: из-за облачной погоды и плюс поступления воздушных масс с северо-запада у нас пониженный фон температуры где-то на 2–5 градусов, а местами до 8–9 градусов ниже климатической нормы»,