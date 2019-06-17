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Спорт

Выиграть зону «Восток»: руководство ФК «Новосибирск» рассказало о планах новой футбольной команды

ФК «Новосибирск» решили создать после того, как «Сибирь» вылетела во второй дивизион

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Новое руководство ФК «Новосибирск» рассказало о планах на ближайший сезон

Фото: Сергей Ляшко

Руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» планирует вывести команду из Профессиональной футбольной лиги в первый дивизион и удерживать в ФНЛ пятое-десятое места. 

Генеральный директор ФК «Новосибирск» Анна Баранова назвала выход в ФНЛ основной целью созданного клуба. 


«В целях на ближайший год выиграть зону "Восток" в ПФЛ, в дальнейшем занимать 5-10-е места в ФНЛ. К 2026 году мы понимаем, что наша футбольная академия (детская школа футбола. — Прим. ред.) позволит выпустить не менее 15 выпускников, которые будут играть в нашей команде», — рассказала сегодня Анна Баранова.

Гендиректор ФК уверена, что успехи в футболе помогут вернуть зрителей и болельщиков на трибуны, и их количество к 2026 году должно увеличиться до 7 тысяч человек.

В дальнейшем, по словам Барановой, к 2030 году команда должна будет выйти в Премьер-лигу, а стадион «Спартак» к этому времени будет реконструирован.

Генеральный директор нового клуба отметила, что все желающие могут направить свои предложения по названию клуба, цветов и его символа на почту ФК «Новосибирск». Предложения будут принимать до 1 июля. Отправить свои идеи можно на электронной почте Info.fcnsk@gmail.com.

14 июня правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба — на эту должность выбрали Игоря Чугайнова, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».

Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.

7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу

10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск». Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.

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КОММЕНТАРИИ (52)

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хлеб с квасом
17 июн 2019 в 16:28

Главный вопрос - ЗАЧЕМ??? Футбола нет и не было ни в СССР, ни в РФ. Денег много лишних? Ну нет в Мозамбике биатлона и что? Не думаю, что они там парятся и пыжатся в попытке выиграть Кубок слепых безногих биатлонистов.....

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Лужайка
17 июн 2019 в 16:36

Странное решение, тот тренер, что опустил ФК Сибирь во вторую лигу, почему то сможет вывести ФК Новосибирск в первую лигу

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Татьяна Маррина
17 июн 2019 в 16:18

Хороший план, теперь надо ему следовать.