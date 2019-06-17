Выиграть зону «Восток»: руководство ФК «Новосибирск» рассказало о планах новой футбольной команды

«В целях на ближайший год выиграть зону "Восток" в ПФЛ, в дальнейшем занимать 5-10-е места в ФНЛ. К 2026 году мы понимаем, что наша футбольная академия (детская школа футбола. — Прим. ред. ) позволит выпустить не менее 15 выпускников, которые будут играть в нашей команде», — рассказала сегодня Анна Баранова. Гендиректор ФК уверена, что успехи в футболе помогут вернуть зрителей и болельщиков на трибуны, и их количество к 2026 году должно увеличиться до 7 тысяч человек. В дальнейшем, по словам Барановой, к 2030 году команда должна будет выйти в Премьер-лигу, а стадион «Спартак» к этому времени будет реконструирован.

Руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» планирует вывести команду из Профессиональной футбольной лиги в первый дивизион и удерживать в ФНЛ пятое-десятое места.

Генеральный директор нового клуба отметила, что все желающие могут направить свои предложения по названию клуба, цветов и его символа на почту ФК «Новосибирск». Предложения будут принимать до 1 июля. Отправить свои идеи можно на электронной почте Info.fcnsk@gmail.com.



14 июня правительство Новосибирской области определилось с кандидатурой на пост главного тренера нового футбольного клуба — на эту должность выбрали Игоря Чугайнова, который занимал точно такую же должность в ФК «Сибирь».



Чугайнов возглавил «Сибирь» в сентябре 2018 года. Игорь Чугайнов выступал за столичные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а в 2003 году начал тренерскую карьеру.



7 июня стало известно, что футбольный клуб «Сибирь» больше не сможет выступать в первом дивизионе Футбольной национальной лиги — его перевели в Профессиональную футбольную лигу.

10 июня правительство заявило, что решило создать новый футбольный клуб из-за неудач «Сибири». Ему решили присвоить временное название «Новосибирск». Теперь «Сибири» предстоит стать соперником нового футбольного клуба.