Видео: коммунальный фонтан на Бориса Богаткова повредил три машины

Сегодня днём 17 июня из-под асфальта на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска вырвался фонтан воды.

«При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Бориса Богаткова, 253/3 образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм с выходом воды на поверхность», — рассказали в пресс-службе СГК.

Вырвавшаяся вода повредила 3 автомобиля, припаркованных рядом. Ущерб автовладельцам будет возмещен, подчеркнули в СГК.

«На место оперативно выехала бригада теплоэнергетиков для локализации места повреждения. Напомним, что температура воды во время испытаний не превышает 40 градусов. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», — уточнили в компании.