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Город

Видео: коммунальный фонтан на Бориса Богаткова повредил три машины

СГК отправило на место ремонтную бригаду и обещает возместить ущерб владельцам авто

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Струя воды забила из-под асфальта недалеко от остановки «Кафе Лада»

Фото: читатель НГС

Сегодня днём 17 июня из-под асфальта на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска вырвался фонтан воды.

«При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Бориса Богаткова, 253/3 образовался дефект на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм с выходом воды на поверхность», — рассказали в пресс-службе СГК. 

Вырвавшаяся вода повредила 3 автомобиля, припаркованных рядом. Ущерб автовладельцам будет возмещен, подчеркнули в СГК. 

«На место оперативно выехала бригада теплоэнергетиков для локализации места повреждения. Напомним, что температура воды во время испытаний не превышает 40 градусов. В ближайшее время будет понятен характер дефекта и объём ремонтных работ», — уточнили в компании.

читатель НГС

В начале июня струя воды пробила асфальт в Ленинском районе.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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Matrix_Agent
17 июн 2019 в 13:04

Судя по немедленной готовности возместить ущерб, огорожено место испытаний не было, и вряд ли присутствовали предупреждающие надписи.

ЧуК
17 июн 2019 в 13:00

а если бы под пешеходами рванул этот фонтан?

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План Б
17 июн 2019 в 13:11

Почему не оградили место испытаний?
Внатуре уже похоже на "бомбёжку Воронежа" (это такой расхожий мем).