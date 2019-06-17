«Экспресс-пригород» запустит на День города три ночных электрички

В День города «Экспресс-пригород» запускает дополнительные электрички, на которых можно будет уехать после салюта.



«30 июня состоится ежегодное празднование Дня города Новосибирска. К данному мероприятию ежегодно с 2016 года производится разовое назначение дополнительных пригородных поездов, обеспечивающих вывоз зрителей праздника после окончания праздничного салюта. Окончание праздничных мероприятий запланировано в 23:20», — сообщается в документе министерства транспорта, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

