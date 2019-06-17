«Экспресс-пригород» запустит на День города три ночных электрички

В День города «Экспресс-пригород» запускает дополнительные электрички, на которых можно будет уехать после салюта.
«30 июня состоится ежегодное празднование Дня города Новосибирска. К данному мероприятию ежегодно с 2016 года производится разовое назначение дополнительных пригородных поездов, обеспечивающих вывоз зрителей праздника после окончания праздничного салюта. Окончание праздничных мероприятий запланировано в 23:20», — сообщается в документе министерства транспорта, копия которого оказалась в распоряжении редакции.
По информации областного минтранса, дополнительные электрички пойдут со станции «Новосибирск-Главный» в трёх направлениях: до Бердска — в 23:34; до станции Обь — в 23:33; до станции Издревая — в 23:24.
В этом году День города будут праздновать на трёх основных площадках: перед «Сан Сити» состоится концерт группы «Город 312», на Михайловской набережной выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, на сцене площади Ленина запланирован концерт новосибирских звёзд.