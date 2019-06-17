17 июня понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 64.43
eur 72.70
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 64.43
eur 72.70
Дороги и транспорт
День города-2019

«Экспресс-пригород» запустит на День города три ночных электрички

Жители области смогут уехать на них после праздничного салюта

Поделиться

3 820
15 Обсудить

Все новости

Все новости

Три электрички развезут гостей Дня города по домам после 23:00

Фото: Екатерина Калиневич

В День города «Экспресс-пригород» запускает дополнительные электрички, на которых можно будет уехать после салюта.

«30 июня состоится ежегодное празднование Дня города Новосибирска. К данному мероприятию ежегодно с 2016 года производится разовое назначение дополнительных пригородных поездов, обеспечивающих вывоз зрителей праздника после окончания праздничного салюта. Окончание праздничных мероприятий запланировано в 23:20», — сообщается в документе министерства транспорта, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

По информации областного минтранса, дополнительные электрички пойдут со станции «Новосибирск-Главный» в трёх направлениях: до Бердска — в 23:34; до станции Обь — в 23:33; до станции Издревая — в 23:24.

В этом году День города будут праздновать на трёх основных площадках: перед «Сан Сити» состоится концерт группы «Город 312», на Михайловской набережной выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, на сцене площади Ленина запланирован концерт новосибирских звёзд. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

День городаэлектрички

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (15)

ЫЫЫ
17 июн 2019 в 14:55

Усиленное патрулирование полиции и нацгвардии в этих электричках предполагается?

Фото пользователя
Matrix_Agent
17 июн 2019 в 14:48

Интересно, жители домов, поблизости от которых расположены площадки с мероприятиями, могут взыскать с города моральный ущерб за шум после 22-00 в воскресенье?

скрепность
17 июн 2019 в 15:05

чему радоваться что новосиб загибается ?