Суд отправил экс-директора НИИТО Садового в колонию за растрату миллионов

Хотя Садовой утверждал, что вина лежит на его заместителе, научном консультанте Сергее Поскочине (он в розыске за рубежом, его не могут найти), суд счёл эти доводы несостоятельными.

Алла Веселых читала приговор Садовому более 2 часов — суд учёл показания свидетелей из числа сотрудников НИИТО. Они рассказали, что им начисляли премии, часть которых нужно было возвращать обратно в кассу федерального учреждения — по указанию руководителей НИИТО.

Утром 17 июня судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых вынесла приговор бывшему главе НИИТО Михаилу Садовому — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.

Суд вынес решение, что Михаил Садовой виновен в особо крупных растратах (около 10 миллионов рублей) и действовал в сговоре с заместителем.

Наказанием для экс-главы НИИТО стали 3 года в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей — суд учтёт время, которое Садовой провёл под домашним арестом (с февраля 2018 года).

Как заявил НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, обвинение согласно с приговором, хотя «мы заявляли несколько больший размер наказания». Ранее он рассказывал, что прокуратура просила приговорить подсудимого к 4 годам в колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Однако суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: состояние здоровья (хронические болезни), частичное возмещение ущерба, награды и поощрения.

На дом и земельный участок Садового сейчас наложен арест. Он будет сохраняться до выплаты ущерба и штрафа. Сейчас Садовой уже погасил часть ущерба — около 1,5 миллиона рублей.

«Экс-директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

