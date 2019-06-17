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Криминал

Суд отправил экс-директора НИИТО Садового в колонию за растрату миллионов

Он заплатит сто тысяч рублей штрафа

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Михаил Садовой получил 3 года колонии общего режима — половину этого срока он провёл на домашнем аресте, это время суд зачтёт

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 17 июня судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых вынесла приговор бывшему главе НИИТО Михаилу Садовому — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. 

Алла Веселых читала приговор Садовому более 2 часов — суд учёл показания свидетелей из числа сотрудников НИИТО. Они рассказали, что им начисляли премии, часть которых нужно было возвращать обратно в кассу федерального учреждения — по указанию руководителей НИИТО. 

Хотя Садовой утверждал, что вина лежит на его заместителе, научном консультанте Сергее Поскочине (он в розыске за рубежом, его не могут найти), суд счёл эти доводы несостоятельными. 

Суд вынес решение, что Михаил Садовой виновен в особо крупных растратах (около 10 миллионов рублей) и действовал в сговоре с заместителем. 

Наказанием для экс-главы НИИТО стали 3 года в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей — суд учтёт время, которое Садовой провёл под домашним арестом (с февраля 2018 года). 

Как заявил НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, обвинение согласно с приговором, хотя «мы заявляли несколько больший размер наказания». Ранее он рассказывал, что прокуратура просила приговорить подсудимого к 4 годам в колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Однако суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: состояние здоровья (хронические болезни), частичное возмещение ущерба, награды и поощрения.

На дом и земельный участок Садового сейчас наложен арест. Он будет сохраняться до выплаты ущерба и штрафа. Сейчас Садовой уже погасил часть ущерба — около 1,5 миллиона рублей. 

«Экс-директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры. 

Приговор пока не вступил в законную силу. 

НГС вёл онлайн-трансляцию с заседания — мы записали все важные моменты с оглашения приговора экс-директору НИИТО. 

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КОММЕНТАРИИ (66)

lovalova
17 июн 2019 в 12:25

А че так можно было?!!! 10 млн украсть и 1,5 года дома просидеть))

АК!
17 июн 2019 в 12:21

всего то? растратил миллионы и так легко соскочил!!!
красавчик!

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боец ркка
17 июн 2019 в 12:22

Лет 10 впаять надо было, я вот судей за несправедливость терпеть не могу, полтора года колонии осталась, через месяц на поселение переведут, а ещё через полгода по удо за хорошее поведение, только алиментщиков садят