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Дороги и транспорт

S7 Airlines оштрафовали за невыносимую жару в самолёте с группой «Чайф»

Пассажиры говорили, что температура в салоне достигала 40 градусов

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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин попал на «жаркий» рейс

Фото: E1.RU

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала компанию S7 Airlines за высокую температуру на рейсе «Новосибирск — Екатеринбург» в декабре 2018 года.

Утром 2 декабря пассажиры самолёта Embraer 170 компании S7 рейса «Новосибирск — Екатеринбург» столкнулись с проблемами: вылет задержали на 30 минут, а в салоне было душно и жарко. На борту самолёта также летела группа «Чайф».

После публикаций в СМИ прокуроры начали проверку, а сегодня, спустя полгода после случая, сообщили о её результатах.

«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту "Екатеринбург — Новосибирск"», — сообщили сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как сообщалось прежде, по словам пассажиров, температура на борту была 40 градусов.

Причиной нарушения прокуроры назвали «ненадлежащее функционирование датчика температуры». 

«Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», — сообщило ведомство.

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 на 30 тысяч рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры S7 Airlines рассказала бортпроводникам об особенностях системы кондиционирования воздуха в самолётах Embraer 170. В авиакомпании уже разработали информационный бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период».

Корреспондент НГС попросила авиакомпанию S7 Airlines прокомментировать штраф транспортной прокуратуры. 

В январе прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Алроса» на 20 тысяч рублей за то, что она нарушила права пассажирки авиарейса «Москва — Новосибирск».

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КОММЕНТАРИИ (21)

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dr.Zloy
17 июн 2019 в 12:33

30 000? Это стоимость 1 места в бизнесс классе. Просто смех и издевательство. Желаю судьям попасть на такой самолёт с перелётом часов так в 6-7.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
17 июн 2019 в 12:10

В Таиланд, Турцию и Вьетнам новосибирцв специально летят в такой жаре отдохнуть на несколько недель. Сами летят, детей с собой везут. И радуются жаре!!!!

А тут, нежные какие, два часа потерпеть не могли.. .

Работник завода самолетов
17 июн 2019 в 12:08

В этом (и вообще всегда) виноваты пилоты. Это очевидно. Почему наказывают авиакомпанию?