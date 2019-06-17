S7 Airlines оштрафовали за невыносимую жару в самолёте с группой «Чайф»

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала компанию S7 Airlines за высокую температуру на рейсе «Новосибирск — Екатеринбург» в декабре 2018 года. Утром 2 декабря пассажиры самолёта Embraer 170 компании S7 рейса «Новосибирск — Екатеринбург» столкнулись с проблемами: вылет задержали на 30 минут, а в салоне было душно и жарко. На борту самолёта также летела группа «Чайф». После публикаций в СМИ прокуроры начали проверку, а сегодня, спустя полгода после случая, сообщили о её результатах.

«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту "Екатеринбург — Новосибирск"», — сообщили сегодня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Как сообщалось прежде, по словам пассажиров, температура на борту была 40 градусов. Причиной нарушения прокуроры назвали «ненадлежащее функционирование датчика температуры». «Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора», — сообщило ведомство. Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 на 30 тысяч рублей. Кроме того, по представлению прокуратуры S7 Airlines рассказала бортпроводникам об особенностях системы кондиционирования воздуха в самолётах Embraer 170. В авиакомпании уже разработали информационный бюллетень «Об особенностях эксплуатации воздушного судна Embraer 170 в зимний период».