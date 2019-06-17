Прокуратура нашла нарушения в частном детском саду, в котором на девочку упал аквариум

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска провела проверку в частном детском саду «Смешарики» после падения аквариума на годовалую девочку — оказалось, что в садике были допущены нарушения федеральных законов и СанПиН.
«В ходе проверки выявлены нарушения требований Федеральных законов "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также СанПиН 2.4.1.3147–13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" при организации питания несовершеннолетних и хранении продуктов питания. Кроме того, нарушен пункт 2.8 СанПиН 2.4.1.3147–13, согласно которому в групповых помещениях запрещено размещение аквариумов, животных, птиц», — уточняется в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Для того чтобы эти нарушения были устранены, прокуратура вынесла представление индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит детский садик.
«Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"»,
— говорится в сообщении прокуратуры.
Предпринимателю грозит штраф до 20 тысяч рублей, но расследование по факту падения самого аквариума всё ещё продолжается. Окончательное решение по этому инциденту ещё не принято.
В детском саду «Смешарики» корреспонденту НГС сообщили, что прокуратура дала месяц на устранение нарушений.
«Конечно, будут приниматься меры. Частично уже приняты. Мы устраним намного раньше. [НГС: Согласны ли с наличием нарушений, которые выявила прокуратура?] Конечно, согласны», — коротко сказали в детском саду.
Аквариум упал на годовалую девочку в частном детском саду в конце мая — об этом родителям сообщила воспитательница. По словам матери ребёнка, аквариум расшатали дети. Из-за этого ребёнок получил множественные ссадины и порезы, а также перелом носа.