Прокуратура нашла нарушения в частном детском саду, в котором на девочку упал аквариум

«В ходе проверки выявлены нарушения требований Федеральных законов "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также СанПиН 2.4.1.3147–13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" при организации питания несовершеннолетних и хранении продуктов питания. Кроме того, нарушен пункт 2.8 СанПиН 2.4.1.3147–13, согласно которому в групповых помещениях запрещено размещение аквариумов, животных, птиц», — уточняется в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска провела проверку в частном детском саду «Смешарики» после падения аквариума на годовалую девочку — оказалось, что в садике были допущены нарушения федеральных законов и СанПиН.

Для того чтобы эти нарушения были устранены, прокуратура вынесла представление индивидуальному предпринимателю, которому принадлежит детский садик.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"»,

— говорится в сообщении прокуратуры.

Предпринимателю грозит штраф до 20 тысяч рублей, но расследование по факту падения самого аквариума всё ещё продолжается. Окончательное решение по этому инциденту ещё не принято.

В детском саду «Смешарики» корреспонденту НГС сообщили, что прокуратура дала месяц на устранение нарушений.

«Конечно, будут приниматься меры. Частично уже приняты. Мы устраним намного раньше. [НГС: Согласны ли с наличием нарушений, которые выявила прокуратура?] Конечно, согласны», — коротко сказали в детском саду.

Аквариум упал на годовалую девочку в частном детском саду в конце мая — об этом родителям сообщила воспитательница. По словам матери ребёнка, аквариум расшатали дети. Из-за этого ребёнок получил множественные ссадины и порезы, а также перелом носа.