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Недвижимость

В Новосибирске построили дом-утюг со стеклянной крышей

В новостройке возле киностудии откроют медицинский центр

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Необычную форму зданию пришлось придать из-за особенностей участка для строительства

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На улице Немировича-Данченко, 122А в Кировском районе Новосибирска достроили необычное здание — оно имеет форму утюга, а на его крыше сделано остеклённое по всему периметру помещение.

Разрешение на ввод здания предпринимательница Наталья Обласова получила 10 июня. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска. 

В здании 6 этажей, включая один подземный. Его общая площадь составила почти 2 тысячи кв. м. Как пояснила корреспонденту НГС представитель предпринимательницы Натальи Обласовой Елена Краснова, фактически этажей 4: один из надземных этажей по проекту — высокий цокольный.

Сверху здания будто стеклянная «крышечка» — большое остеклённое по периметру помещение

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Необычная форма здания, как объясняли в начале его строительства, получилась из-за формы самого участка. Изначально необычное здание должно было стать лечебно-оздоровительным центром. По информации Красновой, назначение не изменилось, сейчас ведутся переговоры.

За новым зданием скоро появятся жилые высотки компании «КМС»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Объект так и остался медицинского назначения, но мы хотели бы чуть позже дать какие-то комментарии — сейчас всё в процессе оформления. Я думаю, в течение двух месяцев мы сообщим», — прокомментировала она вопрос об использовании здания.

Здание начали строить в 2017 году, его спроектировали в новосибирской мастерской «Лантерна» — совсем недавно она получила три награды рейтинга «Золотая капитель», а два её проекта вошли в число лучших в России за 30 лет

Территория с новостройкой соседствует с Западно-Сибирской киностудией — в 2015 году её вместе с принадлежащим ей участком продали с торгов, сейчас здесь возводит жилые дома компания «КМС».

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Западно-Сибирская киностудияархитектураулица Немировича-Данченко

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КОММЕНТАРИИ (12)

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dr.Zloy
17 июн 2019 в 13:15

Неплохо смотрится. Ещё бы фасад панельной киностудии на заднем плане привели в норму, убого выглядит.

Vadim
17 июн 2019 в 13:15

У кого вообще ума хватило перед киностудией какое-то здание воткнуть?

ЧуК
17 июн 2019 в 13:20

утюг и точечная застройка вместо сквера.