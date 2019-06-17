В Новосибирске построили дом-утюг со стеклянной крышей

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6 мая 2019
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Необычную форму зданию пришлось придать из-за особенностей участка для строительства
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На улице Немировича-Данченко, 122А в Кировском районе Новосибирска достроили необычное здание — оно имеет форму утюга, а на его крыше сделано остеклённое по всему периметру помещение.
Разрешение на ввод здания предпринимательница Наталья Обласова получила 10 июня. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
В здании 6 этажей, включая один подземный. Его общая площадь составила почти 2 тысячи кв. м. Как пояснила корреспонденту НГС представитель предпринимательницы Натальи Обласовой Елена Краснова, фактически этажей 4: один из надземных этажей по проекту — высокий цокольный.
Необычная форма здания, как объясняли в начале его строительства, получилась из-за формы самого участка. Изначально необычное здание должно было стать лечебно-оздоровительным центром. По информации Красновой, назначение не изменилось, сейчас ведутся переговоры.
«Объект так и остался медицинского назначения, но мы хотели бы чуть позже дать какие-то комментарии — сейчас всё в процессе оформления. Я думаю, в течение двух месяцев мы сообщим», — прокомментировала она вопрос об использовании здания.