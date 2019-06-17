В Новосибирске построили дом-утюг со стеклянной крышей

В здании 6 этажей, включая один подземный. Его общая площадь составила почти 2 тысячи кв. м. Как пояснила корреспонденту НГС представитель предпринимательницы Натальи Обласовой Елена Краснова, фактически этажей 4: один из надземных этажей по проекту — высокий цокольный.

На улице Немировича-Данченко, 122А в Кировском районе Новосибирска достроили необычное здание — оно имеет форму утюга, а на его крыше сделано остеклённое по всему периметру помещение.

Необычная форма здания, как объясняли в начале его строительства , получилась из-за формы самого участка. Изначально необычное здание должно было стать лечебно-оздоровительным центром. По информации Красновой, назначение не изменилось, сейчас ведутся переговоры.

«Объект так и остался медицинского назначения, но мы хотели бы чуть позже дать какие-то комментарии — сейчас всё в процессе оформления. Я думаю, в течение двух месяцев мы сообщим», — прокомментировала она вопрос об использовании здания.



Здание начали строить в 2017 году, его спроектировали в новосибирской мастерской «Лантерна» — совсем недавно она получила три награды рейтинга «Золотая капитель», а два её проекта вошли в число лучших в России за 30 лет.



Территория с новостройкой соседствует с Западно-Сибирской киностудией — в 2015 году её вместе с принадлежащим ей участком продали с торгов, сейчас здесь возводит жилые дома компания «КМС».