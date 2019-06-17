«Я мог умереть за 30 рублей»: водитель маршрутки изрезал лицо пассажира ножом

Водитель маршрутки ударил ножом в лицо пассажира на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Пострадавший утверждает, что поводом стал его отказ выходить из салона микроавтобуса Ford. После драки пассажиру наложили 22 шва, а полиция начала проверку.

Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший пассажир, тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников, случай произошёл 13 июня вечером, когда он возвращался домой с компанией друзей и девушкой. Доехав на маршрутке № 18 до остановки «Площадь Карла Маркса», водитель предложил всем покинуть салон — по словам пострадавшего, он решил не ехать до конечной из-за того, что в маршрутке было мало пассажиров.



«Обычно водители предупреждают заранее на каждой остановке. В этом случае такого не было. Народ начал выходить и он мне говорит: "Смотрите, все вышли, только вы не выходите". Но со мной в маршрутке сидела женщина, она говорит: "Мне тоже почти до конечной". Я спросил у водителя, почему он не предупредил заранее», — вспоминает Ведерников.



Водитель маршрутки на следующий день продолжил работать. Его встретил Кирилл Ведерников Фото: предоставил Кирилл Ведерников

Новосибирец отмечает, что до последнего старался избегать конфликта и вёл себя адекватно.

«Я человек взрослый, детей воспитываю, тренирую. Пытаюсь с людьми всегда общий язык найти. чтобы не в каждой ситуации руками махать, а сперва человеку объяснить нормально. Я знаю случаи, когда ты сам ещё можешь остаться виноватым. Все, кто меня знают, говорят, что я спокойный. Я заступился за женщину: "Отдайте ей 30 рублей, нам отдайте там 120 рублей"», — объясняет Кирилл Ведерников.

После этого, уверяет пострадавший, водитель трижды его толкнул. На третий раз новосибирец спросил у водителя, мыл ли он руки, перед тем, как его трогать. После этого водитель достал нож и ударил Ведерникова в лицо.



«И это он посчитал за оскорбление, но даже я по улице прошёл, у меня руки грязные. <...> И конфликт. Я в ответ его толкнул в плечо. <...> Когда я его толкнул, он [сказал]: "А вот так?". Опускает полочку солнцезащитную, достаёт нож и сразу наносит удар. Он говорит, что пытался в руку ударить, но руки моей не было, так как я сидел к нему спиной. Я оттолкнулся, так как у меня есть реакция. Врачи говорят, что ничего серьёзного. 22 шва (в доказательство этого Кирилл Ведерников предоставил корреспонденту НГС копию справки из больницы. — Прим. ред.) — это я отпрыгнул и защитился. Если бы я этого не сделал, я мог умереть за 30 рублей. Немножко грустная смерть», — говорит Кирилл Ведерников.

После конфликта водитель достал нож и ударил Ведерникова в лицо Фото: Кирилл Ведерников

Новосибирец утверждает, что после того, как был ранен, он взял девушку за руку и выскочил из маршрутки. Следом за ним выбежал водитель и попытался нанести удар другу Кирилла Ведерников, который также вышел из маршрутки следом. Но знакомому Ведерникова повезло — он успел отпрыгнуть в сторону.



«Водитель посмотрел на меня, видит, что всё в крови и моя вся одежда превратилась в красную, вместо белой. Струя лилась сильная, он увидел, что он переборщил, сразу же, не оказав первую помощь, не вызвав полицию, сел и уехал. Я такой человек, который занимается спортом, который знает, что такое защищаться и нападать. Я его толкнул лишь после трёх толчков в свою сторону. Даже когда он порезал меня, я не взял огнетушитель, не ударил его по голове», — говорит Ведерников. Сейчас пострадавший хочет добиться, чтобы агрессивному водителю запретили работать в сфере общественного транспорта. «Мне страшно за окружающих, за моих близких, потому что водитель считает, что это нормальное поведение. Дело не в том, что он меня порезал, чтобы посадили. А чтобы такие люди не были среди общества. За то, что я ему сказал, что у него грязные руки и за 30 рублей, он меня порезал», — резюмирует Ведерников. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент на площади Карла Маркса. Сейчас полиция проводит проверку.