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Криминал

«Я мог умереть за 30 рублей»: водитель маршрутки изрезал лицо пассажира ножом

После конфликта водитель сел в маршрутку и уехал, а на следующий день опять вышел на работу

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Пострадавшему пришлось наложить 22 шва. Полиция проводит проверку

Фото: Ирина Малыгина / НГС

Водитель маршрутки ударил ножом в лицо пассажира на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Пострадавший утверждает, что поводом стал его отказ выходить из салона микроавтобуса Ford. После драки пассажиру наложили 22 шва, а полиция начала проверку.

Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший пассажир, тренер по рукопашному бою Кирилл Ведерников, случай произошёл 13 июня вечером, когда он возвращался домой с компанией друзей и девушкой. Доехав на маршрутке № 18 до остановки «Площадь Карла Маркса», водитель предложил всем покинуть салон — по словам пострадавшего, он решил не ехать до конечной из-за того, что в маршрутке было мало пассажиров.

«Обычно водители предупреждают заранее на каждой остановке. В этом случае такого не было. Народ начал выходить и он мне говорит: "Смотрите, все вышли, только вы не выходите". Но со мной в маршрутке сидела женщина, она говорит: "Мне тоже почти до конечной". Я спросил у водителя, почему он не предупредил заранее», — вспоминает Ведерников.

Водитель маршрутки на следующий день продолжил работать. Его встретил Кирилл Ведерников

Фото: предоставил Кирилл Ведерников

Новосибирец отмечает, что до последнего старался избегать конфликта и вёл себя адекватно.

«Я человек взрослый, детей воспитываю, тренирую. Пытаюсь с людьми всегда общий язык найти. чтобы не в каждой ситуации руками махать, а сперва человеку объяснить нормально. Я знаю случаи, когда ты сам ещё можешь остаться виноватым. Все, кто меня знают, говорят, что я спокойный. Я заступился за женщину: "Отдайте ей 30 рублей, нам отдайте там 120 рублей"», — объясняет Кирилл Ведерников.

После этого, уверяет пострадавший, водитель трижды его толкнул. На третий раз новосибирец спросил у водителя, мыл ли он руки, перед тем, как его трогать. После этого водитель достал нож и ударил Ведерникова в лицо.

«И это он посчитал за оскорбление, но даже я по улице прошёл, у меня руки грязные. <...> И конфликт. Я в ответ его толкнул в плечо. <...> Когда я его толкнул, он [сказал]: "А вот так?". Опускает полочку солнцезащитную, достаёт нож и сразу наносит удар. Он говорит, что пытался в руку ударить, но руки моей не было, так как я сидел к нему спиной. Я оттолкнулся, так как у меня есть реакция. Врачи говорят, что ничего серьёзного. 22 шва (в доказательство этого Кирилл Ведерников предоставил корреспонденту НГС копию справки из больницы. — Прим. ред.) — это я отпрыгнул и защитился. Если бы я этого не сделал, я мог умереть за 30 рублей. Немножко грустная смерть», — говорит Кирилл Ведерников.

После конфликта водитель достал нож и ударил Ведерникова в лицо

Фото: Кирилл Ведерников

Новосибирец утверждает, что после того, как был ранен, он взял девушку за руку и выскочил из маршрутки. Следом за ним выбежал водитель и попытался нанести удар другу Кирилла Ведерников, который также вышел из маршрутки следом. Но знакомому Ведерникова повезло — он успел отпрыгнуть в сторону.

«Водитель посмотрел на меня, видит, что всё в крови и моя вся одежда превратилась в красную, вместо белой. Струя лилась сильная, он увидел, что он переборщил, сразу же, не оказав первую помощь, не вызвав полицию, сел и уехал. Я такой человек, который занимается спортом, который знает, что такое защищаться и нападать. 

Я его толкнул лишь после трёх толчков в свою сторону. Даже когда он порезал меня, я не взял огнетушитель, не ударил его по голове», — говорит Ведерников.

Сейчас пострадавший хочет добиться, чтобы агрессивному водителю запретили работать в сфере общественного транспорта. 

«Мне страшно за окружающих, за моих близких, потому что водитель считает, что это нормальное поведение. Дело не в том, что он меня порезал, чтобы посадили. А чтобы такие люди не были среди общества. За то, что я ему сказал, что у него грязные руки и за 30 рублей, он меня порезал», — резюмирует Ведерников.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили инцидент на площади Карла Маркса. Сейчас полиция проводит проверку. 

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с перевозчиком, отвечающим за маршрутки № 18 — указанный на сайте ЦУГАЭТ номер был занят. 

В марте 2018 года произошёл похожий случай — тогда пассажир такси ударил водителя ножом из-за отсутствия денег. Его поймали очевидцы. А в феврале 2019 года водители двух маршруток устроили драку прямо на глазах у пассажиров.

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площадь Карла Марксаобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (121)

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Ржака
17 июн 2019 в 11:44

Гастеры совсем расслабились... Нужно их на родину отпровлять а то уже заелись... Раньше молчали а сейчас огрызатся начали...

Tutor
17 июн 2019 в 11:49

Преступник имеет национальность, а чрезмерная политкорректность журналистов создает угрозу для жизни других людей.

Даник
17 июн 2019 в 11:42

Чёт какой-то хлюпенький тренер по рукопашному бою)