17 июня понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 72.70
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.43
eur 72.70
Дороги и транспорт

Двух человек увезли на скорой после тройного ДТП на Северном обходе

Между Мочище и Пашино в аварию попали три машины

Поделиться

6 570
11 Обсудить

Все новости

Все новости

Характер травм пострадавших пока не известен

Фото: vk.com/act54

Сегодня утром 17 июня на Северном обходе Новосибирска между Мочище и Пашино столкнулись три автомобиля — на трассе собралась пробка.

«Сотрудники ДПС на месте работают — обстоятельства выясняют. Известно, что в 7:45 произошло столкновение трёх автомобилей: "Лада Калина", ВАЗ-21099 и "Киа Соренто". Двух человек увезли в медицинское учреждение», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

Пострадал водитель ВАЗа  и пассажирка «Лады». Характер травм и возраст пострадавших пока не известен.

На месте  происшествия сейчас работают автоинспекторы

Фото: vk.com/act54

На прошлой неделе НГС рассказывал про последствия аварии на омской трассе — там пострадали три человека.

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

ДТПСеверный объезд

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

Const_c
17 июн 2019 в 11:30

либо фото не с этого дтп, либо автор не владеет темой
на фото не северный обход, а участок старой трассы М-53 между пашинским переездом и мочище
людей жалко

Фото пользователя
Чукча с чума
17 июн 2019 в 11:44

Заметьте, все авто с левым рулем！

789456
17 июн 2019 в 11:54

Странно, машины все с левым рулём! Что-то пошло не так!