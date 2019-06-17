Двух человек увезли на скорой после тройного ДТП на Северном обходе

Сегодня утром 17 июня на Северном обходе Новосибирска между Мочище и Пашино столкнулись три автомобиля — на трассе собралась пробка.

«Сотрудники ДПС на месте работают — обстоятельства выясняют. Известно, что в 7:45 произошло столкновение трёх автомобилей: "Лада Калина", ВАЗ-21099 и "Киа Соренто". Двух человек увезли в медицинское учреждение», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.