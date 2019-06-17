Двух человек увезли на скорой после тройного ДТП на Северном обходе

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6 мая 2019
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Сегодня утром 17 июня на Северном обходе Новосибирска между Мочище и Пашино столкнулись три автомобиля — на трассе собралась пробка.
«Сотрудники ДПС на месте работают — обстоятельства выясняют. Известно, что в 7:45 произошло столкновение трёх автомобилей: "Лада Калина", ВАЗ-21099 и "Киа Соренто". Двух человек увезли в медицинское учреждение», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Пострадал водитель ВАЗа и пассажирка «Лады». Характер травм и возраст пострадавших пока не известен.