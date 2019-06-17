Пляжей мало, лета нет: в Новосибирской области станет меньше мест для купания

В Новосибирской области оборудуют только 43 места для купания — это на 13 меньше, чем в прошлом году.



— За неделю было два происшествия — погибло двое детей. В городе Новосибирске и Тогучинском районе. В обоих случаях причиной трагических последствий стало оставление оставление детей без присмотра взрослых, — сообщил сегодня, 17 июня, на совещании у губернатора глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.



Пока на территории области официально работает только один пляж, но в ближайшее время будут открыты новые места для купания.