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Лето

Пляжей мало, лета нет: в Новосибирской области станет меньше мест для купания

Спасательные посты появятся только на 43 водоёмах

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В этом году пост спасателей пока стоит на 43 пляжах области

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирской области оборудуют только 43 места для купания — это на 13 меньше, чем в прошлом году. 

— За неделю было два происшествия — погибло двое детей. В городе Новосибирске и Тогучинском районе. В обоих случаях причиной трагических последствий стало оставление оставление детей без присмотра взрослых, — сообщил сегодня, 17 июня, на совещании у губернатора глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

Пока на территории области официально работает только один пляж, но в ближайшее время будут открыты новые места для купания. 

— К сожалению, из 97 рекомендованных к выставлению спасательных постов органами местного самоуправления планируется организация только 43. При этом это на 13 постов меньше, чем было в пошлом году, — отметил Виктор Орлов. — Недостаточно организована работа по данному направлению в городе Бердск, Искитим и 19 районах области, где за последние 7 лет погибло около 300 человек.

Неделю назад, 10 июня, в Ине утонул 13-летний мальчик, который пошёл с друзьями на речку и попытался её переплыть. Через два дня в Ине утонула 7-летняя девочка, тело которой спасатели пока не нашли. 

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КОММЕНТАРИИ (49)

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elka
17 июн 2019 в 10:24

Эти рассадники надо вообще закрыть.Мало того что вода грязная так ещё и люди гадят там где отдыхают, и на берегу и на суше.Пьют,едят, мусорят

ringo
17 июн 2019 в 10:18

Неужели еще кто то рискует купаться в Оби? По моему достаточно на Михайловскую набережную приехать и по запаху от воды сделать соответствующие до себя выводы.

Дина Митт
17 июн 2019 в 10:51

Все равно у нас погода хорошая. Посмотрите, что в других регионах делается. Европейская часть изжарилась, где-то жуткие грозы-ливни-ураганы, все залило, сели сходят. На севере - снег. А у нас тепло ещё впереди. Гарантирую по своим приметам - будет жарко и сухо, ещё о дождичке молить будем. А пока меня лично все устраивает, уж простите за эгоизм. На пляжи не хожу, дачи нет. Так что сижу в чистенькой квартирке и греюсь кофием.