Пляжей мало, лета нет: в Новосибирской области станет меньше мест для купания

В Новосибирской области оборудуют только 43 места для купания — это на 13 меньше, чем в прошлом году.
— За неделю было два происшествия — погибло двое детей. В городе Новосибирске и Тогучинском районе. В обоих случаях причиной трагических последствий стало оставление оставление детей без присмотра взрослых, — сообщил сегодня, 17 июня, на совещании у губернатора глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.
Пока на территории области официально работает только один пляж, но в ближайшее время будут открыты новые места для купания.
— К сожалению, из 97 рекомендованных к выставлению спасательных постов органами местного самоуправления планируется организация только 43. При этом это на 13 постов меньше, чем было в пошлом году, — отметил Виктор Орлов. — Недостаточно организована работа по данному направлению в городе Бердск, Искитим и 19 районах области, где за последние 7 лет погибло около 300 человек.
Неделю назад, 10 июня, в Ине утонул 13-летний мальчик, который пошёл с друзьями на речку и попытался её переплыть. Через два дня в Ине утонула 7-летняя девочка, тело которой спасатели пока не нашли.