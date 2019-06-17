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Происшествия

Три щенка увязли в разлитом гудроне

На их спасение ушло несколько часов

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В ловушку из гудрона попало сразу три щенка

Фото: vk.com/mass54

Спасатели МАСС вытащили из разлитого гудрона трёх щенков на улице Моторная в Ленинском районе.

Вызов спасателям поступил рано утром 16 июня от сторожа одного из предприятий города.

«По указанному адресу <...> выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, на территорию транспортной компании, спасатели встретились со сторожем, который указал место, где находятся щенки. Возле уложенных бетонных блоков, в разлитом из бочки гудроне находились 3 щенка», — сообщается в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Для спасения щенков пришлось использовать не только шанцевый и слесарный, но и подручный инструмент

Фото: vk.com/mass54

Чтобы освободить щенков из вязкой массы, спасателям пришлось потратить несколько часов — для этого они воспользовались не только шанцевым и слесарным, но и подручными инструментами.

«Аккуратно, чтобы не повредить кожу и конечности животным, спасатели извлекли щенков из лужи гудрона. После чего животные были переданы заявителю для транспортировки в ветеринарное лечебное заведение города», — уточняется в сообщении спасателей.

Спасателям часто приходится приезжать на вызовы, чтобы помочь животным попавшим в беду. Так, например, 10 июня они помогли пенсионерке и достали застрявшего на дереве кота Беляшика. А в 2018 году спасатели вытащили большую собаку, которую унесло течением, когда та зашла в воду на Михайловской набережной.

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КОММЕНТАРИИ (42)

_alex_
17 июн 2019 в 09:55

что то мне подсказывает, что самое гуманное в данном случае - усыпить.

Лорри
17 июн 2019 в 09:43

Какое страшное горе!!!! бедные щены, никому не нужные!!!! Что их туда понесло!!! НГС, можно сообщить, кто то из них остался в живых?

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Виталик123
17 июн 2019 в 10:15

А если бы три человека увязли в гудроне-все бы злорадствовали.Как же я люблю зоозащитников.