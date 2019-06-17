Три щенка увязли в разлитом гудроне

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6 мая 2019
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Спасатели МАСС вытащили из разлитого гудрона трёх щенков на улице Моторная в Ленинском районе.
Вызов спасателям поступил рано утром 16 июня от сторожа одного из предприятий города.
«По указанному адресу <...> выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, на территорию транспортной компании, спасатели встретились со сторожем, который указал место, где находятся щенки. Возле уложенных бетонных блоков, в разлитом из бочки гудроне находились 3 щенка», — сообщается в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Чтобы освободить щенков из вязкой массы, спасателям пришлось потратить несколько часов — для этого они воспользовались не только шанцевым и слесарным, но и подручными инструментами.
«Аккуратно, чтобы не повредить кожу и конечности животным, спасатели извлекли щенков из лужи гудрона. После чего животные были переданы заявителю для транспортировки в ветеринарное лечебное заведение города», — уточняется в сообщении спасателей.
Спасателям часто приходится приезжать на вызовы, чтобы помочь животным попавшим в беду. Так, например, 10 июня они помогли пенсионерке и достали застрявшего на дереве кота Беляшика. А в 2018 году спасатели вытащили большую собаку, которую унесло течением, когда та зашла в воду на Михайловской набережной.