Видео: новосибирцы выпустили на волю хищную птицу-паникёра

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6 мая 2019
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Сотрудники Центра реабилитации диких животных выпустили на волю луня, у которого срослось крыло.
Птица поступила к волонтёрам месяц назад с открытым переломом крыла. После перенесённой операции в клинике «Артемида+» он снова смог летать.
«Луни — птицы с весьма характерным поведением птиц-паникёров.
Они паникуют от всего: от вида человека, от окружающих птиц-соседей, от послеоперационных манипуляций и даже от вида вольера. Они никогда не лезут в драки, стараются всего и всегда избегать.
Именно по этой причине луней достаточно сложно выхаживать: лишь завидев человека, эта птица пытается скрыться и молниеносно подрывается с места, не разбирая пути. Каким бы большим не был вольер, стен и решёток лунь уже будто бы не видит», — сообщают в Центре.
Пресс-секретарь центра Алиса Богомолова рассказала корреспонденту НГС, что перед тем, как отпустить птицу, волонтёры аккуратно подкрались к ней, чтобы она их не заметила, и поместили в коробку.