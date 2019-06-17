Видео: новосибирцы выпустили на волю хищную птицу-паникёра

Сотрудники Центра реабилитации диких животных выпустили на волю луня, у которого срослось крыло.

Птица поступила к волонтёрам месяц назад с открытым переломом крыла. После перенесённой операции в клинике «Артемида+» он снова смог летать.

«Луни — птицы с весьма характерным поведением птиц-паникёров.

Они паникуют от всего: от вида человека, от окружающих птиц-соседей, от послеоперационных манипуляций и даже от вида вольера. Они никогда не лезут в драки, стараются всего и всегда избегать.

Именно по этой причине луней достаточно сложно выхаживать: лишь завидев человека, эта птица пытается скрыться и молниеносно подрывается с места, не разбирая пути. Каким бы большим не был вольер, стен и решёток лунь уже будто бы не видит», — сообщают в Центре.