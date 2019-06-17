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Наука

Видео: новосибирцы выпустили на волю хищную птицу-паникёра

Луня до этого вылечили от перелома крыла

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После операции за лунём наблюдали две недели

Фото: vk.com/birds54

Сотрудники Центра реабилитации диких животных выпустили на волю луня, у которого срослось крыло.

Птица поступила к волонтёрам месяц назад с открытым переломом крыла. После перенесённой операции в клинике «Артемида+» он снова смог летать.

«Луни — птицы с весьма характерным поведением птиц-паникёров. 

Они паникуют от всего: от вида человека, от окружающих птиц-соседей, от послеоперационных манипуляций и даже от вида вольера. Они никогда не лезут в драки, стараются всего и всегда избегать. 

Именно по этой причине луней достаточно сложно выхаживать: лишь завидев человека, эта птица пытается скрыться и молниеносно подрывается с места, не разбирая пути. Каким бы большим не был вольер, стен и решёток лунь уже будто бы не видит», — сообщают в Центре.

Пресс-секретарь центра Алиса Богомолова рассказала корреспонденту НГС, что перед тем, как отпустить птицу, волонтёры аккуратно подкрались к ней, чтобы она их не заметила, и поместили в коробку.

Луня в коробке отвезли за город и там отпустили.

Завидев человека, лунь пытается сразу от него скрыться

Фото: vk.com/birds54

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КОММЕНТАРИИ (12)

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девочка Люся
17 июн 2019 в 09:55

лишь завидев бабу, этот птиц пытается скрыться и молниеносно подрывается с места, не разбирая пути.

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Starclaw
17 июн 2019 в 13:12

Я не орнитолог, но хищная птица-паникёр звучит глупо, она же хищная в конце концов.

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Doroteja
17 июн 2019 в 10:53

Спасибо сотрудникам Центра за спасение этой прекрасной птицы! Какое замечательное дело делают люди, честь им и хвала!