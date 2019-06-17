Отправили в колонию: онлайн-репортаж из суда, где читали приговор Михаилу Садовому

Напомним, что до громкого судебного процесса имя Садового упоминалось преимущественно в контексте медицинских и научных разработок. Он более 30 лет проработал в НИИТО, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора, Михаил Садовой возглавлял федеральное учреждение 10 лет. Он также был заведующим кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей НГМУ.



«За последние пять лет количество пролеченных в институте больных увеличилось более чем на 50%.



Под научным руководством профессора М.А.Садового проводится большая многолетняя научно-исследовательская работа, посвящённая совершенствованию системы комплексного подхода к лечению пациентов с деформациями позвоночника», — сообщается на сайте НИИТО.



Также авторы биографии указали, что Садовой написал более 400 научных работ, у него 21 патент на изобретения. Садовой был также инициатором создания в Новосибирске крупного медицинского технопарка.

Он стал координатором «Здорового будущего» — социального проекта партии «Единая Россия», который должен был повысить качество медицинской помощи в регионе.

