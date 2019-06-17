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Криминал
Онлайн-трансляция

Отправили в колонию: онлайн-репортаж из суда, где читали приговор Михаилу Садовому

Бывшего главу федерального института травматологии обвиняют в миллионных растратах

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Михаилу Садовому грозит несколько лет колонии и штраф. Фото из зала суда 17 июня 2019 года

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 17 июня судья Центрального районного суда Алла Веселых начинает читать приговор профессору Михаилу Садовому — бывшему главе Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Цивьяна. Экс-директора обвиняют в особо крупных растратах (около 10 миллионов рублей).

В суде находятся и корреспонденты НГС — они сообщают, что происходит, в режиме онлайн.

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Михаила Садового уже привезли в суд — сегодня бывший директор НИИТО услышит приговор от судьи Аллы Веселых. Садового подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), по последним данным, размер предполагаемых хищений составляет около 10 миллионов рублей.

Садовой находился под домашним арестом с февраля 2018 года. Ему не изменили меру пресечения в сентябре, несмотря на просьбы адвоката поменять её на подписку о невыезде.

«Это связано с большим объёмом научной и образовательной работы, которую я веду [в медицинском университете], чтобы иметь возможность свободного передвижения и выполнения профессиональной деятельности», — объяснил Садовой.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Гособвинитель же попросил приговорить подсудимого к 4 годам в колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Как рассказывал НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, сторона защиты настаивала, что Садового необходимо оправдать, так как «в его действиях состав вменяемого преступления отсутствует».

Как сообщают корреспонденты НГС с заседания, судья пока не пришла, хотя заседание назначено на 9:00. Подсудимый внешне спокоен. 

Михаил Садовой впервые заявил о своей невиновности месяц назад. По словам гособвинителя, Садовой признаёт сам факт причинения ущерба в несколько миллионов рублей, но, по версии экс-главы НИИТО, в этом виновен его заместитель Сергей Поскочин. Однако зама никто не может найти — Поскочин находится за рубежом в розыске.

Судья Алла Веселых пришла — сейчас начнётся оглашение приговора. 

Судья Алла Веселых начинает читать приговор Садовому

Фото: Александр Ощепков / НГС

Напомним, что до громкого судебного процесса имя Садового упоминалось преимущественно в контексте медицинских и научных разработок. Он более 30 лет проработал в НИИТО, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора, Михаил Садовой возглавлял федеральное учреждение 10 лет. Он также был заведующим кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей НГМУ.

«За последние пять лет количество пролеченных в институте больных увеличилось более чем на 50%.

Под научным руководством профессора М.А.Садового проводится большая многолетняя научно-исследовательская работа, посвящённая совершенствованию системы комплексного подхода к лечению пациентов с деформациями позвоночника», — сообщается на сайте НИИТО.

Также авторы биографии указали, что Садовой написал более 400 научных работ, у него 21 патент на изобретения. Садовой был также инициатором создания в Новосибирске крупного медицинского технопарка. 

Он стал координатором «Здорового будущего» — социального проекта партии «Единая Россия», который должен был повысить качество медицинской помощи в регионе.

Судья зачитала фабулу обвинения — по данным расследования, Садовой и «другое лицо» вступили в преступный сговор для хищения денег НИИТО и Минздрава России на сумму более 10 миллионов рублей. По словам судьи, нескольким сотрудникам была перечислена премия за 2014 год, часть которой они передали Садовому и ещё одному человеку. Вероятно, суд имеет в виду Сергея Поскочина, который уехал за границу. 

Корреспонденты НГС передают, что сейчас суд зачитывает позицию подсудимого, который признал вину лишь частично и пояснил, что финансовые вопросы решал Поскочин.

Садовой подчеркнул, что не вступал с Поскочиным «в преступный сговор».

Михаил Садовой и его адвокат настаивают, что ответственность за финансы в НИИТО лежала на заместителе Сергее Поскочине — сейчас он за рубежом, его не могут найти

Фото: Александр Ощепков / НГС

Судья передаёт показания свидетелей. По словам одной из работниц НИИТО, Поскочин пояснял сотрудникам, что эти премии надо вернуть учреждению, чтобы использовать эти деньги на нужды учреждения.

По словам той же работницы, от Садового она знает, что в то время он купил дом. При этом она уверена, что деньги с премий на нужды учреждения не пошли.

Ещё во время избрания меры пресечения за Садового вступились именитые люди Новосибирска — медики и депутаты, они писали обращение в следственные органы.

«Как мы можем воспринять, если нашего коллегу арестовывают? Очень хочется надеяться, что там ничего не будет, что, может быть, человека подставили. <…> Достижения и статус у учреждения очень высокий. Хочется верить, что всё закончится благополучно для него», — осторожно высказывался коллега Садового по кафедре организации здравоохранения и общественного здоровья Владимир Чернышев.

Коллег сейчас в зале нет — в основном защита Садового и журналисты. 

По информации издания «Континент Сибирь», НИИТО привлёк внимание следствия ещё и тем, что некоторые сотрудники якобы состояли в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организации, которая официально запрещена в России).

«Источники "КС" не исключают, что мог иметь место отток бюджетных средств на нужды секты в форме пожертвований. Следствие предполагает, что могла практиковаться схема, при которой больные фактически получали бы лечение в счет квоты, но деньги за их лечение переходили бы на счет компании, которая в свою очередь жертвовала бы их секте», — писало издание.

Эту информацию неформально подтверждали и источники НГС во врачебном сообществе Новосибирска, но официально получить комментарий на этот счёт так и не удалось. 

В суде об этом ни слова не сказали. 

Алла Веселых объявила перерыв! 

В июне 2019 года Центральный районный суд отправил в СИЗО и экс-руководителя клиники Мешалкина — академика и кардиохирурга Александра Караськова. Перед арестом он успел из реанимации больницы написать открытое письмо Владимиру Путину. Караськов предупредил, что НМИЦ имени Мешалкина может ждать судьба НИИТО.

«После многочисленных проверок в НИИТО число операций, проведённых знаменитым институтом, сократилось с 17 000 до 1500. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилось. Гражданам России просто некуда будет обратиться за квалифицированной помощью», — заверил Александр Караськов.

Судья вернулась в зал — заседание продолжается. Алла Веселых начала зачитывать показания старшего кассира НИИТО. 

Пока что свидетели из НИИТО настаивают в своих показаниях, что хотя Поскочин был научным консультантом, он фактически «осуществлял финансово-распорядительные функции».

Врачи из клиники Мешалкина утверждали, что после Михаила Садового НИИТО мог возглавить кардиохирург Евгений Покушалов — сейчас он под домашним арестом. 

«Люди, задайте себе вопрос, почему непосредственно перед принятием решения о назначении Е.А. Покушалова на пост директора ННИИТО так поспешно произошло его задержание без предъявления конкретных доказательств со стороны обвинения?» — рассказывали врачи.

Судья продолжает зачитывать показания работников, которых просили отдать премии. Один из свидетелей говорит, что приказ отдать часть премии, которая была начислена ему и его жене, слышал лично от Садового в его кабинете (а рядом со столом якобы стоял Поскочин).

Сейчас в НИИТО всё ещё нет руководителя. Исполняющей обязанности назначена доктор медицинских наук Ирина Кирилова. В октябре 2018 года она и её коллеги писали официальное обращение в Заксобрание и в Минздрав РФ, испугавшись, что НИИТО могут ликвидировать. В Минздраве ответили, что не собираются лишать институт федерального статуса.

Один из сотрудников НИИТО пояснил, что о начислении премии и необходимости отдать её часть обратно ему объявил Поскочин, зачитала судья. В итоге сотрудник получил около 2 миллионов, из них около 1,5 миллионов вернул в кассу.

Сотрудница НИИТО дала показания, что в январе 2015 года кассир предупредила её, что на карту придёт премия — 500 тысяч рублей, отметила судья. Но часть этих денег предстояло вернуть в кассу по распоряжению научного консультанта Поскочина, который, несмотря на свою должность, заведовал финансовыми вопросами и его все беспрекословно слушались. В итоге сотрудница получила свою премию, но 391 тысячу вернула в кассу учреждения. 

На заседании снова объявлен перерыв. 

Перерыв закончился быстро — судья уже вернулась к чтению приговора. 

Заседание идёт почти два часа

Фото: Ольга Хмелевская / НГС

Судья перешла к перечислению финансовых документов и приказов НИИТО, которые приобщены к материалам уголовного дела.

По информации корреспондента НГС, на основе представленных доказательств суд приходит к выводу о виновности Садового в растрате.

Судья сообщила, что версия защиты об оговоре и недостоверности показаний свидетелей не подтвердилась. 

Сотрудники НИИТО рассказали в суде, что отдавали часть своих премий в кассу учреждения — так говорили делать руководители 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Доводы подсудимого о том, что он не знал о существовании чёрной кассы в НИИТО, суд посчитал несостоятельными, а также сказанными ради того, чтобы избежать уголовной ответственности.

Суд приходит к выводу, что действия Садового и «другого лица» (вероятно, Поскочина) были умышленными, и что они всё-таки «действовали по предварительному сговору». 

Суд учёл обстоятельства, смягчающие наказание: состояние здоровья (хронические болезни), частичное возмещение ущерба, награды и поощрения. 

Суд решил отправить Садового в колонию общего режима на три года, он выплатит штраф 100 тысяч рублей. 

На дом и земельный участок Садового сейчас наложен арест. Он будет сохраняться до выплаты ущерба и штрафа.

Половину своего срока Михаил Садовой уже отсидел — когда находился под домашним арестом. 

Как заявил НГС старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, обвинение согласно с приговором, хотя «мы заявляли несколько больший размер наказания».

Садового вывели из зала в наручниках. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что в декабре 2014 года — январе 2015 года Садовой издал приказ о премировании 10 сотрудников учреждения суммами от 640 тысяч до 4,1 миллионов рублей.


«Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств. Таким способом Садовому и соучастнику (находится в розыске) удалось похитить средства федерального бюджета в размере свыше 10 миллионов рублей.

Экс-директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению, им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — объяснила прокуратура. 


Садовой уже погасил часть ущерба в размере 1,5 миллиона рублей. 

По решению суда, Садового также лишили права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на срок 2 года.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Ещё неизвестно, когда Садовой выйдет из колонии общего режима — это зависит и от того, собирается ли защита экс-главы НИИТО обжаловать приговор. Пока что адвокат отказывается от комментариев. 

На этом НГС завершает онлайн-трансляцию.

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ТЕГИ

НИИТОсуд над врачомМихаил Садовой

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (84)

С той стороны
17 июн 2019 в 09:36

Размер предполагаемых хищений около 10 млн руб....хм....сегодня прочитал новость об очередном скандале в Москве , так там на проведение чемпионата по кибер игре в обычный футбол (компьютерная игра) было выделено 37 млн руб. !!! инф об этом есть на сайте гос закупок ! при этом на мероприятие пришло 15 зрителей и ещё 1600 онлайн просмотров .Билеты стоили 350 - 400 руб . О как ! а тут силовики до ученого докопались . Да он по сути взял то , что ему за изобретения не заплатили ! Лучше с такими вот кибер чемпионатами разберитесь .

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Аарон Вассертрум
17 июн 2019 в 09:29

«Это связано с большим объёмом научной и образовательной работы, которую я веду [в медицинском университете], чтобы иметь возможность свободного передвижения и выполнения профессиональной деятельности» и чему он научит юных медиков: деньги по офшорам скрывать и замов подставлять?!

полкан
17 июн 2019 в 09:32

по телевизору за милиарные растраты медаль дают