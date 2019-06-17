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Происшествия

В Октябрьском районе на Гаранина сгорели три автомобиля

Сгорели «Тойота», «Мицубиси» и «Сузуки»

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Автомобили тушили около часа

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня ночью, 17 июня, в Октябрьском районе Новосибирска сгорели три машины на улице Гаранина.

«В результате пожара у автомобиля "Тойота Камри" огнем поврежден моторный отсек и салон; у автомобилей "Митсубиси Голд" и "Сузуки Эскудо" выгорели моторы», — сообщает ГУ МЧС по НСО.

Пожар начался в 03:06, его ликвидировали в 03:50. На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали очевидцем этого происшествия и сделали фото или видео с места событий — присылайте в редакцию по почте news@ngs.ru или по WhatsApp на номер 89231570000.

Днём 18 мая на улице Катодной за Красным проспектом в Новосибирске загорелся КАМАЗ — из-за ветра его не удавалось потушить быстро

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