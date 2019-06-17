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Экономика

25 тысяч на четверых: Новосибирская область просела в рейтинге по благосостоянию семей

После обязательных расходов у новосибирских семей остаётся 25 тысяч

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В среднем по стране на семью с двумя детьми остаётся 44,3 тысячи рублей после минимальных трат

Фото: Александр Ощепков/НГС

Специалисты РИА Рейтинг проанализировали уровень благосостояния жителей разных регионов РФ. Оказалось, что за год Новосибирска область потеряла пять позиций в рейтинге.

«В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей», — говорится в итогах исследования.

Для расчётов в каждом регионе аналитики использовали местный прожиточный минимум и уровень средней зарплаты.

Новосибирская область оказалась в рейтинге на 47 месте из 85-ти, в прошлом году регион был на 42 месте.

По подсчётам аналитиков у новосибирской семьи с двумя детьми после минимальных трат максимально возможный остаток равен 25 тысячам 451 рублю. В случае, если у семьи один ребёнок — этот остаток равен 36 тысячам 572 рублям.

«Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня», — отмечает РИА Новости.

По стране максимально возможный остаток в семье с двумя детьми колеблется от 128 тысяч 519 рублей до 6 тысяч 10 рублей.

В феврале РИА Рейтинг подсчитало, сколько литров бензина АИ-92 в среднем может купить на свою зарплату житель Новосибирской области. Тогда объём оказался меньше, чем за полгода до этого.

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КОММЕНТАРИИ (33)

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elka
17 июн 2019 в 08:04

Вообще непонятно откуда берёте такие цифры или на худой конец что был за опрошенный контингент.По поводу того что скатились на 5 пунктов вниз это ещё (пять сверху два в уме)потому как считалось как обычно по среднему,а откуда берётся это среднее знают все.Это так же ка зарплаты под 60т у основной массы населения.Как семья из двух детей после минимальных трат ещё и оставляет -копит типа. 25т..Там ниче вообще не остаётся это если «вылезти» из фэнтези.

Ольга
17 июн 2019 в 07:58

Это ещё много остаётся! У большинства вообще почти ничего не остаётся до следующей зарплаты , ибо квартплата , лекарства , учеба, лечение и тд забирают сразу всё!

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аhsurV
17 июн 2019 в 08:20

Все дело в методике расчета! Вот путин долгое время бил себя в грудь, говоря, что его главная цель- борьба с бедностью своих подданных и ведь- сдержал свое слово в конце концов! Поменяли методы расчета числа бедных в стране и оказалось их уже вдвое меньше, чем раньше! Еще немного напрягут извилины и с бедностью будет покончено раз и навсегда! Так же наш благодетель и поднял свой рейтинг- поменяв формулу расчета. Пару месяцев назад недовольных им было 74 процента, а теперь- всего лишь 31! Так что скоро весь народ как один будет с восторгом следить за речами своего кумира!