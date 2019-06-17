25 тысяч на четверых: Новосибирская область просела в рейтинге по благосостоянию семей

Для расчётов в каждом регионе аналитики использовали местный прожиточный минимум и уровень средней зарплаты.

«В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей», — говорится в итогах исследования.

Специалисты РИА Рейтинг проанализировали уровень благосостояния жителей разных регионов РФ. Оказалось, что за год Новосибирска область потеряла пять позиций в рейтинге.

Новосибирская область оказалась в рейтинге на 47 месте из 85-ти, в прошлом году регион был на 42 месте.

По подсчётам аналитиков у новосибирской семьи с двумя детьми после минимальных трат максимально возможный остаток равен 25 тысячам 451 рублю. В случае, если у семьи один ребёнок — этот остаток равен 36 тысячам 572 рублям.

«Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня», — отмечает РИА Новости.

По стране максимально возможный остаток в семье с двумя детьми колеблется от 128 тысяч 519 рублей до 6 тысяч 10 рублей.

В феврале РИА Рейтинг подсчитало, сколько литров бензина АИ-92 в среднем может купить на свою зарплату житель Новосибирской области. Тогда объём оказался меньше, чем за полгода до этого.