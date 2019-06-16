Студентку, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из НГПУ

Студентку НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, отчисляют из вуза. По словам девушки, отчисление связано с учёбой.

«Я не сдала экзамен и не сдала на пересдачах. Косвенно это связано с той историей, потому что из-за неё [истории] у меня началась депрессия, я не могу готовиться к экзамену нормально.

Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но её никак не рассматривали»,

— поделилась с корреспондентом НГС девушка.

По словам студентки, раньше у неё никогда не было проблем с учёбой: