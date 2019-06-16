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Город

Студентку, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из НГПУ

По словам девушки, её отчисляют что из-за несданного экзамена

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До этого у девушки не было проблем с учёбой

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Студентку НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, отчисляют из вуза. По словам девушки, отчисление связано с учёбой.

«Я не сдала экзамен и не сдала на пересдачах. Косвенно это связано с той историей, потому что из-за неё [истории] у меня началась депрессия, я не могу готовиться к экзамену нормально. 

Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но её никак не рассматривали»,

 — поделилась с корреспондентом НГС девушка. 

По словам студентки, раньше у неё никогда не было проблем с учёбой:

«(Ред.: Изменилось ли отношение преподавателей после случая?) Я не была в универе практически [в последнее время], потому что мы писали диплом, у нас закончилась уже учеба. Я приходила туда пару раз, так как у нас сессия уже началась и пар почти не было. Я не знаю, но все делают вид, что ничего не произошло. Может, преподаватели вообще не в курсе. <...> Я хочу пойти в понедельник [в деканат] и спросить, почему так случилось, почему раньше я училась хорошо и почему не получается сдать экзамен», — рассказала девушка.

Корреспондент НГС отправил запрос в НГПУ.

Студентка НГПУ Марина М. обратилась в редакцию НГС с просьбой разобраться в ситуации: по её словам, один из преподавателей вуза изнасиловал её два года назад, но тогда девушка побоялась обратиться в полицию. Марина начала искать других девушек, которым этот преподаватель писал сообщения сексуального характера, и нашла более 30 переписок, которые происходили на протяжении пяти-шести лет. 

После публикации НГС Следственный комитет начал проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела.

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КОММЕНТАРИИ (39)

Горан
16 июн 2019 в 22:26

Марина, это закономерность. Ты обвинила человека в тяжком преступлении почему-то спустя 2 года и при полном отсутствии каких-либо доказательств. А это бумеранг возвращается к тебе.

Влад
16 июн 2019 в 22:27

Ее надо к уголовной ответственности привлекать за клевету. Эта безнаказанность и порождает подобные действия со стороны подобных особо "умных" девочек. Человека чуть в тюрьму по такой статье не упекла, а теперь у нее видите ли депрессия. Почему Следственный комитет уголовное дело против нее не возбуждает - перед законом все должны быть равны. Завтра подобные девицы тоже побегут на мужчин заявления о несуществующих изнасилованиях строчить.

дети прокурорши
16 июн 2019 в 22:28

Отстаньте от девушки, позорники. Дайте доучиться.