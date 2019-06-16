Студентку, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из НГПУ

Студентку НГПУ, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, отчисляют из вуза. По словам девушки, отчисление связано с учёбой.
«Я не сдала экзамен и не сдала на пересдачах. Косвенно это связано с той историей, потому что из-за неё [истории] у меня началась депрессия, я не могу готовиться к экзамену нормально.
Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но её никак не рассматривали»,
— поделилась с корреспондентом НГС девушка.
По словам студентки, раньше у неё никогда не было проблем с учёбой:
«(Ред.: Изменилось ли отношение преподавателей после случая?) Я не была в универе практически [в последнее время], потому что мы писали диплом, у нас закончилась уже учеба. Я приходила туда пару раз, так как у нас сессия уже началась и пар почти не было. Я не знаю, но все делают вид, что ничего не произошло. Может, преподаватели вообще не в курсе. <...> Я хочу пойти в понедельник [в деканат] и спросить, почему так случилось, почему раньше я училась хорошо и почему не получается сдать экзамен», — рассказала девушка.
Корреспондент НГС отправил запрос в НГПУ.
Студентка НГПУ Марина М. обратилась в редакцию НГС с просьбой разобраться в ситуации: по её словам, один из преподавателей вуза изнасиловал её два года назад, но тогда девушка побоялась обратиться в полицию. Марина начала искать других девушек, которым этот преподаватель писал сообщения сексуального характера, и нашла более 30 переписок, которые происходили на протяжении пяти-шести лет.
После публикации НГС Следственный комитет начал проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела.