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«Жива, здорова, всё хорошо»: пропавшую девушку задержали в метро

Светлану Рябову по ориентировке опознали полицейские

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Светлану опознали по ориентировке полицейские в метро

Фото: предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Днём 16 июня завершился поиск пропавшей в четверг Светланы Рябовой — о том, что девушку нашли и с ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Подробностей произошедшего с девушкой в полиции пока не сообщают.

«Всё в моменте произошло: сотрудники полиции в метрополитене по ориентировке задержали, доставили в отдел полиции "Калининский", с ней сотрудники проводят беседу, устанавливают все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как накануне рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, Светлана недавно вернулась в Новосибирск из другого города и искала работу. Вечером 13 июня она вышла прогуляться и пропала, её телефон на улице нашёл прохожий.

Неделю назад волонтёры искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (29)

Куба
16 июн 2019 в 17:21

Какая девушка в 33 года*? пффф, бесит!

Инга
16 июн 2019 в 17:18

На каком основании человека задержали и доставили в отдел? Ей 33 года, она вправе не сообщать родственникам где находится.

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Tибyл
16 июн 2019 в 17:12

Вот и замечательно. Желаю девушке (выглядит очень молодо на фото, поэтому и "девушке"), чтобы у неё всё наладилось в жизни. Иногда бывает так, что чёрная полоса в жизни становится полосой взлётной. Всякое бывает. Удачи!