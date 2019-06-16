«Жива, здорова, всё хорошо»: пропавшую девушку задержали в метро

Днём 16 июня завершился поиск пропавшей в четверг Светланы Рябовой — о том, что девушку нашли и с ней всё в порядке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Подробностей произошедшего с девушкой в полиции пока не сообщают.



«Всё в моменте произошло: сотрудники полиции в метрополитене по ориентировке задержали, доставили в отдел полиции "Калининский", с ней сотрудники проводят беседу, устанавливают все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе МВД.



Как накануне рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, Светлана недавно вернулась в Новосибирск из другого города и искала работу. Вечером 13 июня она вышла прогуляться и пропала, её телефон на улице нашёл прохожий.

