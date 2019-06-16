«Герои будут вечно жить в наших сердцах»: в Нарымском сквере почтили память погибшего спецназовца

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6 мая 2019
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Днём 16 июня новосибирцы собрались в Нарымском сквере на митинг в память бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина и мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, погибших в июне.
По словам очевидца Андрея Шевченко, митинг собрал около 30 человек. Участники пришли к лестнице у входа в сквер с плакатами в память погибших и зажгли свечи у их фотографий. Одним из требований участников акции стало также ужесточение миграционного законодательства России.
«Самое интересное, что пришли "Пенсионеры — за достойную жизнь!" и поддержали митинг», — заметил в переписке с корреспондентом НГС «ВКонтакте» Андрей Шевченко.
Сергей Чуев также вступился за прохожих в московском парке несколькими днями позже: по данным следствия, он вступил в драку, получил несколько ударов, в том числе по голове, и упал в пруд — спасти мужчину не удалось. Петиция с требованием посмертно присвоить ему и Никите Белянкину звания «Герой России» собрала на момент публикации новости 7850 подписей.