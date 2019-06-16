«Герои будут вечно жить в наших сердцах»: в Нарымском сквере почтили память погибшего спецназовца

Днём 16 июня новосибирцы собрались в Нарымском сквере на митинг в память бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина и мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, погибших в июне.



По словам очевидца Андрея Шевченко, митинг собрал около 30 человек. Участники пришли к лестнице у входа в сквер с плакатами в память погибших и зажгли свечи у их фотографий. Одним из требований участников акции стало также ужесточение миграционного законодательства России.



«Самое интересное, что пришли "Пенсионеры — за достойную жизнь!" и поддержали митинг», — заметил в переписке с корреспондентом НГС «ВКонтакте» Андрей Шевченко.

