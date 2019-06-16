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«Герои будут вечно жить в наших сердцах»: в Нарымском сквере почтили память погибшего спецназовца

На митинг вышли десятки горожан — они зажгли свечи и потребовали ввести визовый режим для мигрантов

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Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших

Фото: Андрей Шевченко

Днём 16 июня новосибирцы собрались в Нарымском сквере на митинг в память бывшего спецназовца из Новосибирска Никиты Белянкина и мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, погибших в июне.

По словам очевидца Андрея Шевченко, митинг собрал около 30 человек. Участники пришли к лестнице у входа в сквер с плакатами в память погибших и зажгли свечи у их фотографий. Одним из требований участников акции стало также ужесточение миграционного законодательства России.

«Самое интересное, что пришли "Пенсионеры — за достойную жизнь!" и поддержали митинг», — заметил в переписке с корреспондентом НГС «ВКонтакте» Андрей Шевченко.

Митинг согласовало новосибирское отделение «Национально-демократической партии»

Фото: Андрей Шевченко

Бывший спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин погиб в Подмосковье в ночь на воскресенье, 2 июня: как сообщали СМИ со ссылкой на управления СК и МВД, он вступился за прохожего в драке и получил смертельное ранение в сердце. 8 июня сотни сослуживцев и друзей Никиты Белянкина устроили автопробег по Новосибирску в его память

Сергей Чуев также вступился за прохожих в московском парке несколькими днями позже: по данным следствия, он вступил в драку, получил несколько ударов, в том числе по голове, и упал в пруд — спасти мужчину не удалось. Петиция с требованием посмертно присвоить ему и Никите Белянкину звания «Герой России» собрала на момент публикации новости 7850 подписей.

В 2017 году вступившийся за прохожих в центре Новосибирска Дмитрий Морковин едва не попал в тюрьму, но в итоге получил штраф в пользу обидчика.

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КОММЕНТАРИИ (91)

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hasta la vista
16 июн 2019 в 16:36

При чем тут вообще мигранты? У наших тоже дури в голове хватает! Было бы из-за чего митинговать...

усатый пургоносец
16 июн 2019 в 16:45

Путин больше любит мигрантов, чем пенсионеров. Пенсионерам надо пенсию платить, а мигранты сами находят чем прокормиться.

Миша
16 июн 2019 в 16:38

А пенсионеры то что пришли?! Вот лишь бы дома не сидеть!