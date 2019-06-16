Перед ГУМом начали строить потайную галерею крафтовых киосков

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6 мая 2019
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Киоски строят в проходе между уже работающими павильонами и ТЦ «Подсолнух»
Фото: Стас Соколов / НГС
Небольшой торговый кластер перед зданием ГУМа скоро пополнится более чем десятком торговых мест: к уже работающим здесь павильонам пристраивают галерею киосков.
Новые торговые места появятся в проходе между торговым комплексом «Подсолнух» и уже работающим кластером из павильонов и ларьков с адресами Ватутина, 28А/3 и Ватутина, 28А к2. Галерею ларьков строят из ориентированно-стружечных плит, корреспондент НГС насчитал 12 будущих «слотов».
Работы начались в конце недели, пока установлены только крыша и стены. Ранее здесь уже работали отдельные павильоны, однако придать им какой-то единообразный вид владельцы решили только сейчас.
Торговый кластер перед ГУМом существует давно. Сейчас здесь работают магазин телефонных аксессуаров, микрокофейня, микрочайная, пункт выдачи микрозаймов, точки с шаурмой, блинная и т. д.
Пространство перед ГУМом начало активно меняться с января этого года. Сначала исчез небольшой «палаточный» рынок, работавший здесь с 2014 года. Потом появилась платная автоматическая парковка.