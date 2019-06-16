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Бизнес

Перед ГУМом начали строить потайную галерею крафтовых киосков

Новые торговые места сколачивают из ориентированно-стружечных плит

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Киоски строят в проходе между уже работающими павильонами и ТЦ «Подсолнух»

Фото: Стас Соколов / НГС

Небольшой торговый кластер перед зданием ГУМа скоро пополнится более чем десятком торговых мест: к уже работающим здесь павильонам пристраивают галерею киосков.

Новые торговые места появятся в проходе между торговым комплексом «Подсолнух» и уже работающим кластером из павильонов и ларьков с адресами Ватутина, 28А/3 и Ватутина, 28А к2. Галерею ларьков строят из ориентированно-стружечных плит, корреспондент НГС насчитал 12 будущих «слотов».

После того как в павильоны заедут арендаторы, на Маркса появится ещё один небольшой торговый коридор

Фото: Стас Соколов / НГС

Работы начались в конце недели, пока установлены только крыша и стены. Ранее здесь уже работали отдельные павильоны, однако придать им какой-то единообразный вид владельцы решили только сейчас.

Торговый кластер перед ГУМом существует давно. Сейчас здесь работают магазин телефонных аксессуаров, микрокофейня, микрочайная, пункт выдачи микрозаймов, точки с шаурмой, блинная и т. д.

На площади перед ГУМом уже работает больше десятка павильонов и киосков

Фото: Стас Соколов / НГС

Пространство перед ГУМом начало активно меняться с января этого года. Сначала исчез небольшой «палаточный» рынок, работавший здесь с 2014 года. Потом появилась платная автоматическая парковка.

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КОММЕНТАРИИ (34)

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Ржака
16 июн 2019 в 17:50

Колхоз он и есть колхоз... Опять как в 90 будет...

ням-ням
16 июн 2019 в 17:53

Площадь Маркса прекращена в клоаку. Там все эти киоски надо снести, убожество и колхоз, а ля 90 годы. Гум из хорошего магазина превратили в барахолки для нищебродов.

лена путина
16 июн 2019 в 17:56

на площади? зачем???? полно торговых центров, кругом одни магазины.