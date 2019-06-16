Перед ГУМом начали строить потайную галерею крафтовых киосков

Небольшой торговый кластер перед зданием ГУМа скоро пополнится более чем десятком торговых мест: к уже работающим здесь павильонам пристраивают галерею киосков.

Новые торговые места появятся в проходе между торговым комплексом «Подсолнух» и уже работающим кластером из павильонов и ларьков с адресами Ватутина, 28А/3 и Ватутина, 28А к2. Галерею ларьков строят из ориентированно-стружечных плит, корреспондент НГС насчитал 12 будущих «слотов».

