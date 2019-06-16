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Здоровье
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В Сибирь за здоровьем: Новосибирск признали одним из центров медицинского туризма

Он занял 4-е место среди российских городов и 6-е место — в мире

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В Новосибирске немало клиник, которые могут похвастаться и оборудованием, и специалистами

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирск назвали среди городов, куда предпочтут поехать лечиться, — такими оказались результаты интернет-опроса аналитического агентства «ТурСтат».

По данным опроса, Новосибирск оказался на четвёртом месте по популярности среди направлений медицинского туризма: за город проголосовали 8% опрошенных. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург (20% голосов), за ним идут Москва (16%) и Казань (10%). При этом Новосибирск оказался популярнее Сочи, за который проголосовали 4% опрошенных.

С учётом популярных зарубежных направлений Новосибирск также входит в топ-10, заняв 6-е место: сибирская столица уступила Тель-Авиву, Санкт-Петербургу, Москве, Казани и Берлину, обогнав при этом Сеул.

Сколько человек участвовало в опросе, в данных агентства не указано. Медицинский туризм, по определению «ТурСтата», включает получение медицинских услуг за пределами региона проживания и совмещает отдых с лечением.

Новосибирск действительно славится врачами: нейрохирург Кирилл Орлов в прошлом году спас жительницу Волгограда Светлану Сидорову — её сын Иван стал героем СМИ. В 2018 году медицинский «Оскар» получили сразу три новосибирских врача, а совсем недавно назвали лучшего врача Новосибирска 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (24)

Гость
16 июн 2019 в 12:40

Это юмор такой? В 34 больницу ещё положите! Ну или по городу пусть погуляет просто!

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samogon
16 июн 2019 в 12:22

Не уж то у нас подорожника больше растет чем по стране ?

гость
16 июн 2019 в 12:21

наверно психбольницы имеют ввиду,больше больничек с дешевым обслуживанием не помню...а тут всегда пожалуйста...