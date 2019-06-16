В Сибирь за здоровьем: Новосибирск признали одним из центров медицинского туризма

Новосибирск назвали среди городов, куда предпочтут поехать лечиться, — такими оказались результаты интернет-опроса аналитического агентства «ТурСтат».



По данным опроса, Новосибирск оказался на четвёртом месте по популярности среди направлений медицинского туризма: за город проголосовали 8% опрошенных. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург (20% голосов), за ним идут Москва (16%) и Казань (10%). При этом Новосибирск оказался популярнее Сочи, за который проголосовали 4% опрошенных.



С учётом популярных зарубежных направлений Новосибирск также входит в топ-10, заняв 6-е место: сибирская столица уступила Тель-Авиву, Санкт-Петербургу, Москве, Казани и Берлину, обогнав при этом Сеул.

