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Новосибирские новостройки прошли в финал всероссийской премии

Они претендуют на звание лучших в архитектуре и благоустройстве

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«Ясный берег» борется за звание комплекса с лучшим благоустройством и инфраструктурой ещё с 11 номинантами

Фото: yasnybereg.ru

Четыре новосибирские новостройки прошли в финал всероссийской премии Urban Awards — финалисты опубликованы на официальном сайте премии.

В финал вышли проекты компании «АКВА СИТИ» и группы «СибирьИнвест». В частности, микрорайон «Ясный берег» претендует на победу в номинациях «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса», «Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».

В последней номинации проекту придётся соревноваться с другим комплексом из Новосибирска — жилым комплексом «Гринарт» компании «СибирьИнвест». Он также претендует на победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса». «Ядринцевский квартал» застройщика может стать «Лучшим региональным жилым комплексом бизнес-класса» и «Региональным комплексом года с лучшей архитектурой». Проект «Гудимов» стал финалистом в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

«Все объекты прошли многоэтапную экспертизу членов жюри. Во время приема заявок проверялась проектная документация. После этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами», — описывают систему оценки премии на официальном сайте Urban Awards.

Финальное голосование жюри уже состоялось, результаты огласят 27 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее победителями премии Urban Awards признавали жилые комплексы «Бавария» и «Оазис» и посёлок «Кедровый». В 2017 году экоквартал Flora&Fauna признали лучшим строящимся комплексом премиум-класса.

Район «Ясный берег» в 2016 году также получил премию CREDO как лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в России.

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Urban Awardsархитектурановостройки

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КОММЕНТАРИИ (20)

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77AMG
16 июн 2019 в 11:35

Ага особенео ЖК Просторный над которым вся страна усмехалась. Или Виванова покажите тут вертикальный барак на25 этажей, который воткнули в Академе на маленьком клочке земли. Вот они реальные новостройки эпохи Локтя. Точечная застройка или панельные гетто на окраине без инфраструктуры. Из благоустройства только забор, шлагбаум и два кустика.

Боб Марли
16 июн 2019 в 11:42

Понятно же, что т.н. участие в конкурсе, ни что иное, как самопиар и реклама. Культура жилищного строительства сейчас находится на дне. Такого не качественного и убогого жилья в стране и в городе не строили никогда.

застройщик
16 июн 2019 в 11:35

бездельники, тролли и господа украинцы, следите за этикой... доктора и мед. работники на выходном надо полагать не окажут помощь.