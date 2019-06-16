Четыре новосибирские новостройки прошли в финал всероссийской премии Urban Awards — финалисты опубликованы на официальном сайте премии.
В финал вышли проекты компании «АКВА СИТИ» и группы «СибирьИнвест». В частности, микрорайон «Ясный берег» претендует на победу в номинациях «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса», «Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».
В последней номинации проекту придётся соревноваться с другим комплексом из Новосибирска — жилым комплексом «Гринарт» компании «СибирьИнвест». Он также претендует на победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса». «Ядринцевский квартал» застройщика может стать «Лучшим региональным жилым комплексом бизнес-класса» и «Региональным комплексом года с лучшей архитектурой». Проект «Гудимов» стал финалистом в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».
«Все объекты прошли многоэтапную экспертизу членов жюри. Во время приема заявок проверялась проектная документация. После этого анкеты участников более двух недель изучались экспертами», — описывают систему оценки премии на официальном сайте Urban Awards.
Финальное голосование жюри уже состоялось, результаты огласят 27 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее победителями премии Urban Awards признавали жилые комплексы «Бавария» и «Оазис» и посёлок «Кедровый». В 2017 году экоквартал Flora&Fauna признали лучшим строящимся комплексом премиум-класса.
Район «Ясный берег» в 2016 году также получил премию CREDO как лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в России.