Четыре новосибирские новостройки прошли в финал всероссийской премии Urban Awards — финалисты опубликованы на официальном сайте премии.



В финал вышли проекты компании «АКВА СИТИ» и группы «СибирьИнвест». В частности, микрорайон «Ясный берег» претендует на победу в номинациях «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса», «Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ)» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».



В последней номинации проекту придётся соревноваться с другим комплексом из Новосибирска — жилым комплексом «Гринарт» компании «СибирьИнвест». Он также претендует на победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса». «Ядринцевский квартал» застройщика может стать «Лучшим региональным жилым комплексом бизнес-класса» и «Региональным комплексом года с лучшей архитектурой». Проект «Гудимов» стал финалистом в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

