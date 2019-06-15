«Её телефон нашёл прохожий»: в Новосибирске женщина вышла на прогулку и пропала

Вечером 15 июня волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Светланы Рябовой, которая вышла из дома в минувший четверг, 13 июня, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
«Как удалось выяснить, Светлана некоторое количество времени не проживала в Новосибирске, недавно насовсем вернулась в родной город. Занималась поиском работы и на период поиска проживала у своих знакомых. В день пропажи она вышла прогуляться и исчезла. Её телефон нашёл прохожий на улице, сейчас он находится в отделе полиции», — сообщила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.
Известно, что Светлане Рябовой 33 года. Её рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, серо-голубые глаза. Была одета в серую кофту с капюшоном, серые легинсы с фиолетовыми цветами и белые кроссовки с красными полосками.
Всех, кто что-либо знает о месте, где находится сейчас девушка, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112, а также писать волонтёрам в группу «Лиза Алерт Новосибирск».
Неделю назад волонтёры искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.