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«Её телефон нашёл прохожий»: в Новосибирске женщина вышла на прогулку и пропала

Волонтёры начали поиск

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Девушка не так давно вернулась в Новосибирск

Фото: предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт»

Вечером 15 июня волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Светланы Рябовой, которая вышла из дома в минувший четверг, 13 июня, и с тех пор о её местонахождении ничего не известно. 

«Как удалось выяснить, Светлана некоторое количество времени не проживала в Новосибирске, недавно насовсем вернулась в родной город. Занималась поиском работы и на период поиска проживала у своих знакомых. В день пропажи она вышла прогуляться и исчезла. Её телефон нашёл прохожий на улице, сейчас он находится в отделе полиции», — сообщила корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.

Известно, что Светлане Рябовой 33 года. Её рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, серо-голубые глаза. Была одета в серую кофту с капюшоном, серые легинсы с фиолетовыми цветами и белые кроссовки с красными полосками.

Всех, кто что-либо знает о месте, где находится сейчас девушка, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112, а также писать волонтёрам в группу «Лиза Алерт Новосибирск».

Неделю назад волонтёры искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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Ржака
16 июн 2019 в 00:01

Уже 33 года здоровая кобыла... А всё туда же в погоне за лайками...

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Ржака
15 июн 2019 в 23:59

Найдётся бездельница...

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elka
15 июн 2019 в 23:53

Дай бог что она жива и ее успеют найти!Но все-таки убивает сегодняшняя молодежь(к героине этой статьи не имеет отношение). Пиар и известность любой ценой берет верх над здравым рассудком .Зачем этот ажиотаж, сводка в НГС и чтобы вас искали. Ну хочется вам минуты славы ,так зайдите в редакцию НГС принесите интересный материал и о Вас напечатают, тем более дефицит новостей ..Зачем отвлекать службы от поиска людей,которые реально попали в беду и счёт идёт на секунды.