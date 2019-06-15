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Город

Россия, гуд-бай: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

В топе — Европа и Казахстан

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Германия — самая популярная страна у новосибирцев для переезда 

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Новосибирскстат представил данные о миграции населения Новосибирской области — за границу в первые месяцы этого года переехали больше трёх тысяч человек. 

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Новосибирскстате в ответ на официальный запрос. По данным статистиков, всего из Новосибирской области с января по апрель 2019 года уехали 20,4 тысячи человек. Тех, кто переехал на ПМЖ в другие регионы и страны, всего 11 тысяч. Остальные пребывали на территории Новосибирска временно и вернулись домой. 

В другие страны на постоянное место жительства уехали 172 новосибирца, большинство выбрали Германию — 54 человека. Ещё 50 переехали в Казахстан, 15 — в США. 

Кроме того, новосибирцы переезжали в Италию, Израиль, Таджикистан и на Украину. 

Больше всего новосибирцев мигрировали внутри Новосибирской области — статистики насчитали больше 7,6 тысячи переехавших. Большинство из тех, кто решил уехать в другие регионы, выбрали Москву, Краснодарский край, Алтайский край, Кемеровскую, Московскую, Тюменскую области, Санкт-Петербург, Омскую область и некоторые другие регионы России.

По словам демографов, миграция в Новосибирской области носит «промывной характер»: то есть сюда массово приезжают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы уезжают в западные регионы.

НГС ведёт рубрику «Сибирь, до свидания!» про новосибирцев, которые уехали жить в другие страны. Оказалось, сибиряков можно встретить в Новой Зеландии, Австралии и даже в ЮАР

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ТЕГИ

миграцияГерманияНовосибирскстат

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КОММЕНТАРИИ (152)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
15 июн 2019 в 18:38

Предатели Родины.
Именно такое отношение у меня к переехавшим на ПМЖ в другую страну.
Ни чести, ни Родины, ни гимна, ни флага.

На ПМЖ в Германию?
Послушайте новейший альбом группы "Раммштайн" (2019 года). Там есть песня "Ауслендер" (в переводе "Иностранец", но этим словом немцы иностранцев называют презрительно) и прочитайте ее русский перевод.
Похоже немцев все, кто переезжает к ним на ПМЖ, уже "достали" донельзя....

Демократ
15 июн 2019 в 18:38

На, Украину надо ехать, там, сейчас хорошо. Свобода слова, демократическая страна, и в европу без, визы можно ехать.

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Папка
15 июн 2019 в 19:08

Последнее время тоже все больше задумываюсь о том, стоит ли вообще в России продолжать жить. И к чему вообще эта жизнь приведет.

Средний класс в России (которого не осталось уже практически) живет хуже немецких пенсионеров.

О таком слове как экология у нас даже не слышали, но зато новые поборы, налоги, штрафы выходят раз в квартал.

Надоело жить в этом фарсе, когда на Сирию, Венесуэлу, Крым ну и Москву, у нас вся страна работает, а в обратку она получает постоянный рост цен и закручивание гаек.
Все эти истории с бесконечной перетасовкой одних и тех же высокопоставленных кадров, которые ничего не умеют, просто в молодости выбрали правильный спортзал. Часики то тикают и эта людская бомба неминуемо взорвется.