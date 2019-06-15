Россия, гуд-бай: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

Новосибирскстат представил данные о миграции населения Новосибирской области — за границу в первые месяцы этого года переехали больше трёх тысяч человек.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Новосибирскстате в ответ на официальный запрос. По данным статистиков, всего из Новосибирской области с января по апрель 2019 года уехали 20,4 тысячи человек. Тех, кто переехал на ПМЖ в другие регионы и страны, всего 11 тысяч. Остальные пребывали на территории Новосибирска временно и вернулись домой.

В другие страны на постоянное место жительства уехали 172 новосибирца, большинство выбрали Германию — 54 человека. Ещё 50 переехали в Казахстан, 15 — в США.