Россия, гуд-бай: статистики подсчитали, в какие страны новосибирцы уезжают на ПМЖ

Новосибирскстат представил данные о миграции населения Новосибирской области — за границу в первые месяцы этого года переехали больше трёх тысяч человек.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в Новосибирскстате в ответ на официальный запрос. По данным статистиков, всего из Новосибирской области с января по апрель 2019 года уехали 20,4 тысячи человек. Тех, кто переехал на ПМЖ в другие регионы и страны, всего 11 тысяч. Остальные пребывали на территории Новосибирска временно и вернулись домой.
В другие страны на постоянное место жительства уехали 172 новосибирца, большинство выбрали Германию — 54 человека. Ещё 50 переехали в Казахстан, 15 — в США.
Кроме того, новосибирцы переезжали в Италию, Израиль, Таджикистан и на Украину.
Больше всего новосибирцев мигрировали внутри Новосибирской области — статистики насчитали больше 7,6 тысячи переехавших. Большинство из тех, кто решил уехать в другие регионы, выбрали Москву, Краснодарский край, Алтайский край, Кемеровскую, Московскую, Тюменскую области, Санкт-Петербург, Омскую область и некоторые другие регионы России.
По словам демографов, миграция в Новосибирской области носит «промывной характер»: то есть сюда массово приезжают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы уезжают в западные регионы.
НГС ведёт рубрику «Сибирь, до свидания!» про новосибирцев, которые уехали жить в другие страны. Оказалось, сибиряков можно встретить в Новой Зеландии, Австралии и даже в ЮАР.