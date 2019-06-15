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Здоровье

Нянечка детского сада слегла с симптомами менингококковой инфекции и умерла

Из-за её диагноза детям начали экстренно ставить прививки

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Младший воспитатель детского сада умерла на этой неделе

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске умерла младший воспитатель детского сада № 262. Поначалу врачи подозревали у неё менингококковую инфекцию, но заведующая детским садом Марина Трофимова заверила, что диагноз не подтвердился и повода для паники нет.

Информацию о смерти няни на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил один из родителей, чьи дети посещают детский сад № 262 в Дзержинском районе. 

Как следует из постов обеспокоенного отца, работница детского сада почувствовала себя плохо на прошлой неделе: сначала у неё заподозрили менингококковую инфекцию и врач детсада привила детей. Но потом медики пришли к выводу, что у заболевшей другой диагноз. В начале этой недели няня умерла.

Письмо о том, что работница одного из детских садов скончалась от менингита, пришло и в редакцию НГС. Корреспондент НГС направила официальные запросы по поводу смерти работницы детсада в пресс-центр мэрии, Министерство здравоохранения Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора.

По словам заведующей детским садом № 262 Марины Трофимовой, повода для паники нет: информация о том, что у умершей на этой неделе молодой работницы была менингококковая инфекция, не соответствует действительности.

«Это глупость. Сначала ей поставили менингококковую инфекцию, а потом, на следующий день, диагноз сняли. У неё геморрагический инсульт был и кровоизлияние в мозг. <…> Можете обратиться в 12-ю поликлинику — она там наблюдалась. <…> Никакой менингококковой инфекции у неё не было — просто были такие симптомы, <…> как и у менингококковой инфекции, поэтому сначала поставили такой диагноз», — рассказала Марина Трофимова.

Она уточнила, что карантин в детском саду не вводили, но детям с согласия родителей поставили прививки. «Потому что сначала же подумали, что менингококковая инфекция», — объяснила заведующая.

Ранее глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие живут в Октябрьском и Дзержинском районах. А участковый врач-терапевт с 20-летним стажем рассказала НГС, как распознать менингит и не допустить его развития.

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менингококк

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КОММЕНТАРИИ (9)

Старушенция
15 июн 2019 в 17:29

Марина Трофимова, и почему глупость? Раз даже врачи сначала заподозрили менингит?
Элементарная вежливость и хоть какой-то такт теперь при общении с людьми у заведующих детсадами не обязательны.

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Васнецов
15 июн 2019 в 17:22

И что? Новость из разряда постфактум, причем без подноготной. Сама виновата

С Богаткова
15 июн 2019 в 17:20

В детстве переболел менингитом, теперь у меня иммунитет