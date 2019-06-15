Нянечка детского сада слегла с симптомами менингококковой инфекции и умерла

В Новосибирске умерла младший воспитатель детского сада № 262. Поначалу врачи подозревали у неё менингококковую инфекцию, но заведующая детским садом Марина Трофимова заверила, что диагноз не подтвердился и повода для паники нет.

Информацию о смерти няни на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил один из родителей, чьи дети посещают детский сад № 262 в Дзержинском районе. Как следует из постов обеспокоенного отца, работница детского сада почувствовала себя плохо на прошлой неделе: сначала у неё заподозрили менингококковую инфекцию и врач детсада привила детей. Но потом медики пришли к выводу, что у заболевшей другой диагноз. В начале этой недели няня умерла.



Письмо о том, что работница одного из детских садов скончалась от менингита, пришло и в редакцию НГС. Корреспондент НГС направила официальные запросы по поводу смерти работницы детсада в пресс-центр мэрии, Министерство здравоохранения Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора. По словам заведующей детским садом № 262 Марины Трофимовой, повода для паники нет: информация о том, что у умершей на этой неделе молодой работницы была менингококковая инфекция, не соответствует действительности.

«Это глупость. Сначала ей поставили менингококковую инфекцию, а потом, на следующий день, диагноз сняли. У неё геморрагический инсульт был и кровоизлияние в мозг. <…> Можете обратиться в 12-ю поликлинику — она там наблюдалась. <…> Никакой менингококковой инфекции у неё не было — просто были такие симптомы, <…> как и у менингококковой инфекции, поэтому сначала поставили такой диагноз», — рассказала Марина Трофимова.

Она уточнила, что карантин в детском саду не вводили, но детям с согласия родителей поставили прививки. «Потому что сначала же подумали, что менингококковая инфекция», — объяснила заведующая.