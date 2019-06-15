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Фоторепортаж

Возьмите нас с собой: новосибирцы выстроились в очередь за грустными котиками

В Новосибирске бесплатно раздают кошек и собак

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Акция продлится до 18:00. Желающих взять котика просят захватить с собой переноску 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске проходит «День хвоста» — волонтёры пристраивают два десятка кошек и одну собаку с тяжёлой судьбой.

Акцию устроили 15 июня в ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе. По словам организаторов, сюда привезли 20 котов и кошек, которых находили на улице и подбрасывали волонтёрам. За первый час удалось найти дом для двух котиков. Кроме того, на акции ищут хозяина для собаки Дарси. 

Дарси немного боится мужчин, но зато очень ласкова с детьми и девушками  

Фото: Рихарда Лем

— Собака бегала по Дзержинскому району. Её сперва хотели забрать в новый дом прямо с улицы, но в последний момент женщина передумала. Тогда собаку увезли на передержку. Поначалу Дарси была очень пугливой, но постепенно поверила людям. Сейчас она ласковая и доверчивая. Но мужчин всё ещё боится, больше верит девушкам и детям, — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов «Дня хвоста» Рихарда Лем. 

Волонтёры планируют сегодня найти дом для 20 котиков 

Фото: Рихарда Лем

В первый час волонтёры нашли хозяев для двух котиков 

Фото: Рихарда Лем

Животных отдают в добрые руки бесплатно 

Фото: Рихарда Лем

Все котики привиты, стерилизованы, чипированы и даже имеют ветеринарный паспорт 

Фото: Рихарда Лем

Здесь можно не только забрать котика, но и помочь приюту, а значит, другим бездомным животным

Новосибирцы любят котиков, регулярно проводят выставки с представителями интересных пород. На одной из последних каждому коту придумали планету

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ТЕГИ

котикиброшенные животныераздача животных

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КОММЕНТАРИИ (26)

Повар
15 июн 2019 в 14:26

Мы такой вкусный гуляшик умеем делать из практически всего. Приходите вечером в кафе, мы всегда рады гостям.

Лена
15 июн 2019 в 14:03

мне котики и мужа и детей заменяют

Разведенная
15 июн 2019 в 14:02

Обязательно возьму себе пару котиков, спасибо за анонс