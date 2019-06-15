Возьмите нас с собой: новосибирцы выстроились в очередь за грустными котиками

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6 мая 2019
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Акция продлится до 18:00. Желающих взять котика просят захватить с собой переноску
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске проходит «День хвоста» — волонтёры пристраивают два десятка кошек и одну собаку с тяжёлой судьбой.
Акцию устроили 15 июня в ТЦ «Гигант» на Бердском шоссе. По словам организаторов, сюда привезли 20 котов и кошек, которых находили на улице и подбрасывали волонтёрам. За первый час удалось найти дом для двух котиков. Кроме того, на акции ищут хозяина для собаки Дарси.
— Собака бегала по Дзержинскому району. Её сперва хотели забрать в новый дом прямо с улицы, но в последний момент женщина передумала. Тогда собаку увезли на передержку. Поначалу Дарси была очень пугливой, но постепенно поверила людям. Сейчас она ласковая и доверчивая. Но мужчин всё ещё боится, больше верит девушкам и детям, — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов «Дня хвоста» Рихарда Лем.