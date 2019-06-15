Мужчина в маске пришёл грабить офис с микрозаймами. Но денег там не оказалось

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который пытался ограбить офис выдачи микрозаймов. Его неудачная попытка попала на видео.
Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, происшествие случилось днём 11 июня в павильоне одной из микрофинансовых организаций на улице Зорге в Кировском районе.
— Неустановленный преступник в медицинской маске под угрозой предмета, похожего на нож, пытался завладеть денежными средствами, после чего скрылся, — пояснили в полиции.
На видео с камеры наблюдения заметно, как мужчина зашёл в офис с микрозаймами и сразу направился к кассиру. Испуганная девушка встала, открыла сейф и показала преступнику полупустой стакан с мелочью, намекая на то, что денег больше нет. После чего она поставила стакан обратно в сейф, а расстроенный преступник вышел из офиса.
— Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо об обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 232-80-50, 232-81-80. Конфиденциальность гарантирована, — добавили в полиции.
Похожее преступление произошло в конце мая. Правда, преступнику в медицинской маске удалось украсть 20 тысяч рублей.