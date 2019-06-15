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Происшествия

Мужчина в маске пришёл грабить офис с микрозаймами. Но денег там не оказалось

Полиция объявила в розыск неудавшегося грабителя

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Фото: скриншот видео 54.мвд.рф

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который пытался ограбить офис выдачи микрозаймов. Его неудачная попытка попала на видео.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, происшествие случилось днём 11 июня в павильоне одной из микрофинансовых организаций на улице Зорге в Кировском районе.

— Неустановленный преступник в медицинской маске под угрозой предмета, похожего на нож, пытался завладеть денежными средствами, после чего скрылся, — пояснили в полиции.

На видео с камеры наблюдения заметно, как мужчина зашёл в офис с микрозаймами и сразу направился к кассиру. Испуганная девушка встала, открыла сейф и показала преступнику полупустой стакан с мелочью, намекая на то, что денег больше нет. После чего она поставила стакан обратно в сейф, а расстроенный преступник вышел из офиса. 

— Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом либо об обстоятельствах совершения преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-83-35, 232-80-50, 232-81-80. Конфиденциальность гарантирована, — добавили в полиции.

Похожее преступление произошло в конце мая. Правда, преступнику в медицинской маске удалось украсть 20 тысяч рублей

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ТЕГИ

ограблениерозыскнеудача

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КОММЕНТАРИИ (25)

Клубничный джем
15 июн 2019 в 12:05

У меня прям аллергия на всякие фейковые новости. Вот и сейчас чихаю без остановки. Люди же не все идиоты, понимают, что это пиар и реклама.

Не горячитесь
15 июн 2019 в 12:28

Любая новость о неприятностях в офисах микрозайма хороша. Тут не совсем удачно вышло

Фото пользователя
Tибyл
15 июн 2019 в 12:19

Вот чудило! Там же, наверняка, было что-нибудь на входе написано про МИКРОзаймы. Вот что значит, что человек в школе плохо, видимо, учился. Учился бы чуть лучше, наверняка бы знал, что "микро" указывает на нечто маленькое (микроорганизм, микроскоп, микрорайон). То есть, денег в таких местах, молодой человек, может не быть просто ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ...)))