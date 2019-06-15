Мужчина в маске пришёл грабить офис с микрозаймами. Но денег там не оказалось

В Новосибирске объявили в розыск мужчину, который пытался ограбить офис выдачи микрозаймов. Его неудачная попытка попала на видео.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России, происшествие случилось днём 11 июня в павильоне одной из микрофинансовых организаций на улице Зорге в Кировском районе.

— Неустановленный преступник в медицинской маске под угрозой предмета, похожего на нож, пытался завладеть денежными средствами, после чего скрылся, — пояснили в полиции.